亚洲股市及美债收益率上扬 等候美联储发声

路透东京9月16日 - 亚洲股市周三尾随美股走高，但交投清淡，美国短期公债收益率(殖利率)守在四年半高点附近，投资人为美国可能进行近10年来首次升息做准备。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS上涨1.3%，日经指数.N225上涨1.1%。

沪深300指数.CSI300涨0.6%，本周初曾跌6%，受累于对中国经济放缓的担忧。

市场对美联储在今日稍晚时加息的可能性看法不一，美国周二公布的经济数据既未支持也未降低有关加息的预期。

“尽管期货市场预计美联储周四加息的机率不到30%，但美元依然走强，意味着交易商对于会议结果两种押注都有，”交易平台提供商optionsXpress的市场分析师Ben Le Brun称。

美股隔夜涨1%，数据显示消费者支出稳健增长，提供部分助益，尽管8月零售销售略低于市场预期。

制造业依然疲软，因美元强势冲击出口企业、海外经济体疲弱以及油价偏低。

美国公债收益率周二跳涨，对政策反应敏感的两年期公债收益率一度涨约8个基点至0.815%，为2011年4月以来最高。该收益率最新报0.7863%。

10年期美国公债收益率报2.2634%，周二涨至一个半月高位2.294%。

“这些走势似乎并非任何有关美联储会议的消息所引起，”SMBC日兴证券首席固定收益策略师森田长太郎在一份报告中表示。

美联储决策即将公布，“这可能是部分正在建仓的投资者心态紧张所致”。

美元指数自周一触及三周低点95.125后一路反弹，目前报95.513，但基本上还是没有脱离最近几周的交投区间。

欧元/美元走高0.2%报1.1284美元，美元/日圆下滑0.1%至120.23日圆。

新兴市场货币在多年低点附近继续承压，因投资者担忧美国收益率上升造成资本外流，且忧虑中国经济放缓。

油价延续周二涨势，受股市上扬推动，亦是由于汽油价格上涨以及美国石油协会(API)报告的一周库存降幅大于预期。

美国原油期货上涨0.8%报每桶44.94美元。布兰特原油期货涨0.2%，报每桶47.85美元。(完)

(编译 张明钧/孙国玉/李爽/郑茵 审校 张涛/蔡美珍/白云)

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