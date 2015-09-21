亚洲股市下挫 因全球经济成长堪忧且美股下跌

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透新加坡9月21日 - 亚洲股市周一下挫，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)决定利率维持在纪录低点不变后，对全球特别是中国经济成长的担忧重燃。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌2%，澳股跌2.4%，韩国股市综合股价指数.KS11跌1.7%，日本市场因长假休市。
投资者将关注中国和欧元区周三发布的制造业活动初步数据。
路透调查显示，分析师预计中国9月制造业采购经理人(PMI)将从8月的47.1小升至47.5。
但这仍有可能维持在接近六年半低位的水平，显示制造业活动连续第七个月萎缩。
“看来过去数月对市场构成冲击的经济成长担忧还在萦绕，”AMP Capital驻悉尼投资策略主管Shane Oliver称。
“欧美股市对美联储的反应起初温和，后来大跌，今天波及到亚洲市场，”他称。
美国股市周五跌逾1.3%，美联储主席叶伦周四称，全球经济前景看来不那么确定。
美国和欧洲债券收益率(殖利率)也大跌，对政策敏感的两年期美国公债收益率跌至0.678%，此前曾触及四年半高位0.819%。
10年期德国公债收益率(殖利率)下跌12个基点至66个基点，创7月初以来的最大单日降幅。
“在美联储会议结束后，关注货币政策的人士现在明显转为悲观，”交易服务供应商IG的市场策略师Evan Lucas在一份报告中说。
“如果新兴市场的风险加上欧洲的低增长影响美联储的决策，市场人气的不确定性将会被放大，”他说。
周一美元指数涨0.3%至95.135，但美元兑日圆下跌0.2%至119.79。
欧元兑美元几无变动，报1.1309美元。
油价小幅走高，因美国采油活动放缓，上周五油价挫跌，受美股下滑影响。
美国原油期货涨0.4%至每桶44.85美元。布兰特原油期货亦涨0.3%，至47.63美元。(完)
(编译 孙国玉/刘秀红/王丽鑫/汪红英/白云; 审校 李爽/龚芳/杜明霞/白云/张若琪)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。