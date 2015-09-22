亚股上涨且美元持坚 受美联储及欧洲央行言论影响

路透新加坡9月22日 - 亚洲股市周二上涨，美元则持稳，因美国市场反弹且欧洲央行表示准备进一步放松货币政策。

0240 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS涨0.4%，澳股S&P/ASX 200指数涨0.6%，韩国股市综合股价指数.KS11涨0.3%，日本市场休市至周三。

美元小幅下滑，昨晚曾走强，因一些美联储官员暗示，联储有可能在今年升息。

美元指数跌0.1%至95.802，早前曾攀升1%。美元兑日圆下滑0.2%至120.36日圆，早前曾涨0.45%。

美国股市隔夜上涨，因圣路易斯联储总裁布拉德和亚特兰大联储总裁洛克哈特分别表示，美国今年有可能升息，提振金融股上扬。

“就短期利率前景而言，这些官员表态给市场带来了一些确定性，”悉尼的交易平台提供商optionsXpress的市场分析师Ben Le Brun表示。

“波动性仍受到抑制，也许至少会持续到美联储联邦公开市场委员会(FOMC)召开10月会议。”

本周将有多名美联储官员讲话，包括洛克哈特和叶伦，投资者将从中寻找更多有关美联储决策的线索。

欧洲央行(ECB)首席经济学家普雷特接受一份瑞士报纸专访时重申，一旦经济动荡致使需采取行动时，欧洲央行将“迅速且果断”修正其万亿欧元购债计划。

欧元兑美元涨0.1%至1.12美元。

澳洲联邦银行(CBA)首席汇率和利率策略师Richard Grace在报告中写道，市场还从周一中国股市1.9%的涨势中获得鼓励。

中国股市周二续涨，沪深300指数.CSI300上涨1.1%，沪综指.SSEC升1%。

“但是，如果明天出炉的中国9月采购经理人指数(PMI)偏空，很容易打消一些乐观情绪...”Grace说。

路透调查中受访分析师预期，中国9月财新制造业PMI初值料从8月终值47.3小升至47.5，但仍接近六年半低点，且显示制造业连续第七个月萎缩。

投资者还在等待周三公布的9月欧元区制造业活动初值，数据料介于稳定至略为疲软之间。

过去一个月，对中国经济大幅放缓的担忧在全球市场引发一波沉重抛压，并且成为美联储上周维持利率不变的主要因素之一。

中国经济放缓已给亚洲其他地区和国家的经济造成越大越大的压力。

周一公布的数据显示，台湾8月外销订单连续第五个月萎缩，因中国等主要市场的需求持续下滑。

8月外销订单年减8.3%远逊预期，若扣除春节因素，此跌幅创下六年来最大。分析师认为，本周央行的利率决策很有可能降息以因应经济疲弱。

因预期库存下降及钻探活动减少可能削减未来产量，油价隔夜上扬，但今日亚市早盘则回吐部分涨幅，因交易商获利了结。

美国原油期货下跌0.9%至每桶46.27美元，昨日跳涨4%。布兰特原油期货下跌0.7%至48.58美元。(完)