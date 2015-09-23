中国PMI数据疲弱打击亚洲股市扩大跌势 美元坚挺

路透香港9月23日 - 亚洲股市周三下跌，因投资人笼罩在对全球经济放缓势头成形的忧虑之中，最新出炉的中国制造业调查更凸显这种疑虑；与此同时美元表现坚挺，投资人纷纷转向相对安全的资产。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS下跌2%，澳洲股市下挫1.8%，韩国股市.KS11跌1%。疲弱的中国制造业采购经理人指数(PMI)公布后，E-迷你标准普尔股指期货ESc1跌1%。

“中国的工业部门仍令人忧虑，显示经济尚未渡过难关，美联储上周的言论体现出它对全球经济的看法略偏悲观，”摩根大通资产管理首席亚洲市场策略师Tai Hui说。

中国财新传媒周三公布“财新中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，9月PMI初值数据降至47，为2009年3月以来最低位，当时为44.8。这进一步证明中国经济放缓势头的确立。

中国股市受到该疲弱数据的打击，主要股指下跌2-3%不等。

日本市场周三继续因公众假日休市。

大宗商品价格的最新跌势，因铜价下滑而被放大，使得市场担心中国引领的经济放缓可能对高风险资产构成较大的利空，尤其是全球股市。周二，亚洲开发银行将中国2015年经济增长率预估调降至6.8%。

昨晚美股道琼工业指数.DJI收跌1.09%，标普500指数.SPX跌1.23%，Nasdaq综合股价指数.IXIC挫跌1.5%至4,756.72点。

股市挫跌促使投资者将资金转至固定收益资产。美国指标两年期公债US2YT=RR收益率跌至0.67%，接近两周最低点。

10年期美债与两年期美债之间的利差已经从7月初的176个基点缩窄至146个基点，表明市场预计经济成长低于平均水平。

避险情绪在汇市方面尤其明显，收益相对较高的澳元陷于逾一周低点。

美元在亚洲盘初整固大部分隔夜涨幅。美元指数持坚于96.439，稍早涨幅达1%。日圆兑美元JPY=持于120.24，因投资者不愿增加风险押注。

美国原油期货涨0.5%至每桶46.57美元，布兰特原油期货小涨0.3%，报每桶49.22美元。

期铜上日创逾两个月最大单日跌幅中，且触及三周低点，因基金与投机客抛盘，促使铜价跌破止损点，加速铜价跌势。

追踪19种大宗商品的汤森路透/核心商品CRB指数.TRJCRB处在两周低位。

避险情绪弥漫并未提振贵金属需求，现货金与现货银在隔夜下跌后仍乏力。(完)