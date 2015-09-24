全球经济成长担忧令亚洲股市受抑 欧元持稳

路透东京9月24日 - 亚洲股市周四受抑，中国和美国传出更多疲弱的经济消息，上日引发股市下跌。

投资者担心，美国最终收紧货币政策及中国经济放缓可能对全球经济造成冲击，尤其是股市及大宗商品的投资者。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS小涨0.2%，上日创近一个月来单日最大跌幅。

中国沪综指.SSEC涨0.7%，周三跌逾2%。韩股综合股价指数.KS11涨0.4%。香港恒生指数.HSI跌0.6%。

日股日经指数.N225结束几天假期重新开市后，重挫2.3%，逼近今年稍早所及的七个月低点。日本汽车类股表现低迷，因对大众汽车(福斯汽车)排气操纵丑闻做出滞后反应。

大众汽车的丑闻已引发经济分析师担心，可能对欧洲最大经济体德国产生重大威胁。

美股周三亦下跌，受累于行业报告显示美国制造业成长温吞，以及中国财新制造业采购经理人指数(PMI)初值再创六年半新低。

“投资者将暂时持审慎态度。只有当中国经济和美国货币政策的不确定性减小后，市场才会趋稳，”三井住友资产管理资深策略师Masahiro Ichikawa表示。

尽管大众汽车周三大涨5.2%，但在前两个交易日市值已蒸发了约三分之一。

汇市方面，欧元受惠于欧洲央行(ECB)总裁德拉吉的谈话。他表示，央行需要更多时间，才能决定是否需要进一步采取刺激举措。

欧元兑美元升至1.1182美元，自周三触及的三周低点1.1105美元反弹。

但美国加息的可能性以及中国增长放缓继续令诸多新兴市场货币承压。

巴西雷亚尔兑美元跌至纪录低位4.179雷亚尔，受巴西经济衰退、财政赤字以及政治不稳拖累。

澳元兑美元走势艰难，逼近两周低位0.6989美元。

“市场之所以缺乏澳元买兴更多地和外部因素而非国内因素有关，澳元疲弱主要是受澳洲最大贸易伙伴国中国的影响，”BK Asset Management负责外汇策略的董事总经理Kathy Lien称。

过去一周日圆/美元陷于窄幅区间交投，最新几无变动，报119.97日圆。

油价跌向上周区间低点，因原油库存减少的利多影响，被汽油库存大增所抵销；汽油库存增加引发秋季燃油供应偏高疑虑。

布兰特原油涨0.6%至每桶48.04美元，上日大跌2.7%。

铂金周三下跌至逾六年半低点，受汽车业需求可能减少的担忧拖累。铂金多用于汽车尾气净化催化剂。

铂金最新报每盎司944.95美元，一度低见924.50美元。(完)