亚股回吐涨幅而美元上涨 叶伦讲话重燃升息预期

路透东京9月25日 - 亚洲股市周五回吐稍早涨幅，而美元持坚，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦暗示，仍有望今年稍晚升息。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌0.4%，本周料录得近5%跌幅。

澳洲股市也下跌0.4%，中国制造业活动数据下滑至2009年以来最低水平，导致本周市场动荡。

“一周即将落幕，交易商与投资者有些疲倦，但依旧对中国情势与美联储升息言论表示关切，”澳洲股市报告(Australian Stock Report)研究主管Chris Conway表示。

日本日经指数.N225回吐逾1%涨幅，早盘交易收跌0.1%，在本周因假期缩短为两天的交易中，料录得2.8%的周线跌幅。

开盘前公布的数据显示，8月日本全国核心消费者物价指数(CPI)较上年同期下降0.1%。这是日本央行逾两年前采行大规模刺激计划以来该数据首度录得年度降幅。

日本政府亦调降其经济评估，并强调中国经济放缓和美国升息等外部风险。

叶伦在美联储决定推迟升息之后一周表示，她以及联储其他决策者并不认为全球经济与金融市场的进展，将对美联储政策产生重大影响。

“如果联储官员在上周没有准备好升息的话，我们怀疑在10月会议上是否有足够的新讯息来开始紧缩政策，但我们预期他们将在12月采取行动，”High Frequency Economics首席美国分析师Jim O'Sullivan表示。

“含蓄地说，全球力量的拖累正被国内力道所抵销，”他在给客户的报告中表示。

“叶伦主席在强光照射下长时间发表演讲，临近结尾时感到有点脱水，”美联储发言人Michelle Smith在电邮中称。“为防万一，她在马萨诸塞大学阿默斯特分校接受了紧急医疗人员的现场看护。之后她感觉良好，并继续周四晚间的预定行程。”

一名大学发言人称，叶伦按计划参加了一场晚宴。

欧元兑美元EUR=下滑约0.5%至1.1172，此前报约1.1230。美元兑日圆JPY=上涨约0.1%，报120.15，叶伦讲话前报约120.00。

美元指数.DXY涨0.3%，报96.282。

1月联邦基金利率期货合约FFF6一度跌至99.735，意味着年底升息的可能性超过50%，不过该合约随后收复了部分失地。

美国股指期货ESc1脱离稍早高点，但仍上涨0.1%，表明稍晚全球交易时段可能趋于平静。

全球股市.MIWD00000PUS周四连续第五日下跌，并跌向两年低点，因对全球经济增长的担忧挥之不去，同时大众汽车(福斯汽车/Volkswagen)排放造假丑闻拖累了欧洲汽车生产商类股。

巴西雷亚尔兑美元BRL=在触及4.2482雷亚尔的纪录低点后大幅反弹，因之前巴西央行总裁承诺，将使用一切可用手段抑制雷亚尔跌势。

雷亚尔兑美元最新报3.9363雷亚尔，日内上涨6.1%。

大宗商品方面，原油期货守住隔夜1%的涨势，因之前公布的预估数据显示库欣原油库存减少。美国原油CLc1涨0.1%至每桶44.96美元，布兰特原油LCOc1小幅升至每桶48.19美元。(完)