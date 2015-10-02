亚股小升且周线料走扬，惟前景仍黯淡

* 普遍的PMI趋势暗示经济进一步放缓

* 9月季度净卖出规模为2008年金融危机以来最大--IIF

* 投资者静候9月美国非农就业报告

* 美国原油期货上涨，市场追踪风暴Joaquin动向

路透香港/东京10月2日 - 亚洲股市周五小升，且本周周线料将小涨。不过前景仍旧黯淡，投资人因对其经济成长的预期消退而持续抛售新兴市场资产。美元走升。

周四公布的中国民间及官方制造业调查不像一些人担心的那样糟，但许多调查指向亚洲整体经济前景仍然黯淡。

“新订单和库存之差是反映亚洲工业生产的一个很好的领先指标，”汇丰驻香港的亚洲经济研究联席主管Frederic Neumann称，“遗憾的是，该指标预示年底前制造业活动情况还会进一步恶化。”

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS涨0.3%，周线涨幅或为1.2%。该指数上季度下跌17%，为2011年来表现最差的一个季度。

恒生指数.HSI开盘后以2.1%的涨幅领涨，日经指数.N225跌0.6%。中国市场因国庆黄金周假期从10月1日至10月7日休市。

据汤森路透数据，MSCI明晟亚太地区(除日本)今年剩余时间获利增长预期已降至今年最低水准，符合经济活动下降的趋势。

据国际金融协会(IIF)数据，9月新兴市场的非居民证券投资净流入连续第三个月为负值，估计投资者第三季撤资400亿美元，为2008年12月以来最大季度流出规模。

汤森路透数据显示，逃离新兴市场资产在债市表现得更明显。

在外汇市场方面，在美国非农就业数据公布前，美元兑其他货币持稳，该数据可能决定美国联邦储备理事会(美联储/FED)年底前升息的机率。

根据路透调查，分析师预估当日稍晚将公布的9月美国非农就业数据，料显示就业岗位增加20.3万个。

“美联储主席叶伦提到过劳动力市场状况正在改善，并暗示海外情况(特别是中国)以及物价是主要顾虑，”巴克莱驻东京的首席日本外汇分析师Shinichiro Kadota称。

“非常乐观的报告当然会产生很大的影响。但美联储可能不会单凭就业数据做出利率决议，”他表示。

美元/日圆JPY=在119.96日圆交投，较上日纽约尾盘基本持平；欧元/美元EUR=持稳于1.1180美元。

美元指数.DXY跌约0.1%报96.080。

美国原油期货CLc1上涨约1.3%报每桶45.32美元，盘中走势波动，交易商关注风暴华金(Joaquin)的动向，及其是否会袭击新泽西沿岸并给那里的炼油设施造成损害。

布兰特原油LCOc1在亚洲交易时段涨约1%报每桶48.15美元。汤森路透/核心商品CRB指数.TRJCRB持于一周低点。(完)