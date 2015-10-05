亚股上涨 美就业数据降低美联储近期加息预期

* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数触及两周高点，日经指数涨1.2%

* 日本和德国公债收益率触及数月低点

* 美元在美就业数据公布后疲软，金价持坚

* 原油上涨，俄罗斯表示愿意与其他产油国商讨油市局势

路透东京10月5日 - 亚洲股市周一早盘上涨，因美国疲软的非农就业数据令美国联邦储备委员会(美联储/FED)立即加息的可能性减弱。

美国股市上周五涨逾1%，之前受重创的能源和材料股强劲上涨，令对经济的担忧退居次席。

上周五美股上扬，引领MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS今日升至两周高位，最新涨1.6%。澳洲股市扬升1.7%，香港恒生指数.HSI跳涨1.8%，韩国综合股价指数.KS11升1.2%。

“今天避险情绪减弱，因美国就业数据疲弱，支持了对美联储将推迟加息的预期，”SK证券股市分析师Kim Young-jun称。

日股日经指数.N225涨1.2%，中国金融市场因假期休市到10月8日。

周五公布数据显示，美国9月非农就业岗位增加14.2万个，远低于市场预期的20.3万个。

这份就业报告中也显示美国时薪成长出现停滞，令人怀疑美国经济的强劲程度，是否足以承受在年底前升息。

美联储推迟升息的可能性，也意味其有可能维持宽松政策更久一些，并令全球风险资产获得支撑。道琼工业指数.DJI与标普500指数 .SPX 周五皆上涨逾1%，盘中皆一度下跌超过1.5%。

“该报告将完全排除美国本月升息的可能性，12月升息前景也在未定之天。市场对非农就业数据的反应相当清楚--他们认为这是趋势，重演2012至2014年‘坏消息就是好消息’的情况，”墨尔本IG的市场策略师Evan Lucas表示。

美国就业数据不佳，也推升避险政府公债价格上涨，美国10年期公债收益率(殖利率)US10YT=RR周五跌至接近六周低点。德债收益率跌至四个月低位，30年期日债收益率JP30YTN=JBTC也下滑至4月底以来最低。

汇市方面，美元处于守势，美元指数.DXY小跌0.1%至95.714，隔夜下跌0.4%。

美元兑日圆JPY=几无变动，报在119.935日圆。

欧元兑美元EUR=上涨0.3%至1.1245美元，上周五时曾触及10日高点1.1319。

“近期内，美元料将略维持在美国非农就业报告后的守势，”华侨银行研究报告称。

“投资者不把非农报告令人失望的数字视为全球经济状况的症状，而是选择从另外一面解读，把它和美联储可能推迟升息的正面前景联系在一起。”

原油价格周一小涨，此前俄罗斯称愿意与其他产油国共同商讨全球油市情况。

美国原油期货CLc1上涨0.2%至每桶45.63美元。美国原油周五大涨1.8%，因一份报告显示美国石油钻机数量继续下滑。布兰特原油期货LCOc1攀升0.3%至48.27美元。

金价维持高位，隔夜大涨2.2%，因美国就业数据疲弱，降低了美国升息预期并拖累美元。现货金XAU=几近持平于每盎司1,137.66美元。(完)