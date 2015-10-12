亚股扩大10月涨势 美元走软

路透香港10月12日 - 亚股周一上涨，扩大10月涨势，因投资者在工业类股和基本材料类股中逢低买入，这是美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年升息预期减弱后，大宗商品反弹而美元走势挣扎所致。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS涨0.7%，扩大本月以来11%的大幅涨势，因投资者解除部分美元多仓，以及大宗商品和新兴市场资产空仓。

“任何刺激的迹象都会被市场当作企稳的证据，而且现在有些低接买盘，尤其是遭到打压的大宗商品相关板块，”安本资产管理旗下股权部门(中国/香港)主管Nicholas Yeo称。该公司在全球范围管理的资产规模4,908亿美元。

尽管中国基本上避免采取大规模刺激举措来提振放缓的经济增长，但该国近几周采取细水长流的举措，给从楼市到汽车等不同行业提供支持，这安抚了投资者情绪，并引发香港上市中资股上涨。

中国证券报援引央行一高级官员的话称，中国股市修正“基本结束”。

中国股市带动亚洲地区市场上涨，恒生指数.HSI和上证综指.SSEC双双涨逾1%，韩国综合股价指数.KS11涨0.5%，印尼股市.JKSE升0.6%。日本逢假休市。

美银美林基金流报告显示，一周自新兴市场流出的资金规模创下了7月以来最低水平，这表明新兴市场人气或已转折。

VIX指数.VIX创8月末以来最低点，表明在经历了夏季动荡之后市场恢复乐观情绪，而在夏季当时主要股指价值跌去四分之一以上。

美国股市主要股指.DJI .SPX上周五略收高，在今年迄今表现最佳的一周之列。E-迷你标普500指数期货ESc1周一在亚洲市场基本持平。

美国9月就业数据出人意料地疲软曾令不少投资者推测，美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能今年不会启动加息。从联邦基金利率期货显示美联储只有到明年才会加息。

美元指数.DXY表现不佳，因市场越来越认为美联储要到明年才有可能加息，进而引起部分投资者平仓。

Brown Brothers Harriman策略师警告称，技术水准显示，美元未来几日有进一步下跌空间。根据汤森路透数据，美元指数在95下方交投，创一个月最低。

欧元兑美元上升约0.1%至1.13720，盘整近期涨幅。日圆兑美元持于近期宽幅交投区间内。

大宗商品方面，油价周一续涨，此前美国钻机数量连续第六周减少。交易商等待中国贸易数据出炉。

美国原油期货上涨0.6%至每桶49.93美元。布兰特原油期货升0.4%至52.84美元。

铜和锌等工业金属获得急需的喘息，上周录得可观涨幅。

涵盖19种大宗商品的汤森路透/Core Commodity CRB指数升至7月底来高点。(完)