亚股由两个月高点下滑 油价下跌拖累商品货币表现

路透东京10月13日 - 亚洲股市周二从两个月高点下滑，大宗商品相关货币回落，因油价大跌引发获利了结，不过美联储临近升息预期降温提供一些支撑。

中国公布的9月贸易数据喜忧参半，出口好于预期，而进口不及预期，这并没有消除外界对中国经济放缓的担忧。不过认为中国将推出经济刺激政策的期望升温，给市场提供支撑。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS自周一所及两个月高点下滑1.0%，不过本月以来仍上涨7.7%。日股日经指数.N225跌0.9%。

周一油价暴跌，因交易员在上周市场劲扬至11周高点后获利了结，同时有报导称，尽管供应一直充裕，石油输出国组织(OPEC)仍继续提高产量。

布兰特原油期货周一下挫5.3%，为约六周来最大跌幅。周二亚洲交易时段该合约涨0.8%报每桶50.45美元。

中国海关周二公布，9月以人民币计价出口同比下降1.1%，进口同比下降17.7%。上月分别为下降6.1%和14.3%。

“数据本身并不足以让投资者对中国经济感到乐观。不过，在中国人行昨天采取行动后，有关中国可能推出更多刺激举措的预期，让市场得到支撑。”三井住友资产管理的资深策略师Masahiro Ichikawa说道。

中国央行决定在上海、天津、辽宁、江苏、湖北、四川、陕西、北京、重庆等九省（市）推广信贷资产质押再贷款试点，此前信贷资产质押再贷款试点业务已经在山东、广东开展。该举措提振沪综指周一升至七周高点。

上海沪综指.SSEC周二回落约1%，追随其它亚洲股市走势。

但整体看来，投资者风险偏好已经回归，他们不再押注美联储今年升息。

美联储理事布雷纳德周一的言论巩固了这种市场预期。他称，美联储应暂缓升息，等到确认全球经济放缓、中国问题以及其他国际风险不会令美国复苏偏离方向。

有迹象显示投资人疑虑减轻，芝加哥期权交易所(CBOE)的波动率指数.VIX降至16.15%，为两个月低位。

美元指数周一跌至三周低位94.619，较9月25日创下的高位挫跌了2.2%。最新报94.905。

大宗商品货币急升，澳元兑美元周一升至两个月高位0.7382美元，不过，周二下跌0.8%至0.7300。

从印度卢比到智利披索等新兴市场货币上涨，触及数周高位，因投机客买回。

“考虑到新兴经济体一直是全球经济疑虑来源，其回升对新兴经济体及整体风险资产都有利，”SMBC日兴证券资深策略师Makoto Noji在报告中表示。

“然而，中国削减过度投资的努力没有结构性的改变...我们应该要慎防由美联储升息预期降温所带动的风险资产升势，可能会后继乏力，”他表示。(完)