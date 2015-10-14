亚洲股市扩大跌幅 中国CPI数据突显通缩风险

路透东京10月14日 - 亚洲股市周三扩大跌幅，此前中国公布的消费者物价指数(CPI)逊于预期，突显出经济面临的通缩风险。

中国国家统计局周三公布，9月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.6%；工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降5.9%，连续43个月下滑。

“鉴于经济增长前景不佳，我们继续预期中央政府出台温和财政刺激政策，货币政策继续放松，”野村分析师称。

新加坡金管局周三稍早宣布略下调坡元名义有效汇率(NEER)区间的斜度，今年第二次放松货币政策，以提振第三季勉强躲过衰退的经济。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌0.8%，日经指数.N225下滑1.8%。

中国股市也下跌，沪深300指数.CSI300和上证综指.SSEC双双下挫0.6%。

中国CPI数据公布后，澳洲股市亦继续下跌，澳股指标S&P/ASX 200指数跌0.5%，反映中国作为澳洲主要贸易伙伴的重要性。

美国股市周二下跌，标准普尔500指数SPX虽一度触及七周新高，但终场收低。E-迷你标普500指数期货周三在亚洲盘跌约0.2%。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)上个月并未采取2006年来首次的升息行动，之后股市近几周来一直受到支撑。但投资人仍担心美联储暂不愿升息的一项主要理由，美国决策官员对全球经济放缓可能威胁美国经济前景感到不安。

美联储2015年底前还有两次政策会议，一次在10月27-28日，一次在12月15-16日，但外界对今年升息的预期在减弱。

指标10年期美国公债收益率在亚洲盘降至2.038%，周二美国市场收在2.055%。

原油价格持稳，但依然承压。尽管非石油输出国组织(OPEC)产油国减产，但此前国际能源署(IEA)发布的报告再度让人们担心市场维持供过于求的状态至少还有一年。

“我们依然处于供过于求的状态，”辉立期货的投资分析师Daniel Ang称。

布兰特原油期货基本持平于每桶49.25美元，上日跌1.24%。美国原油微升约0.1%至每桶46.70美元，隔夜跌0.9%。

美元疲软并未给大宗商品价格带来多少提振。

美元指数周三跌约0.1%至94.662，周二曾跌至94.539低点，为9月18日以来最低水平。

美元兑日圆跌约0.2%至119.54日圆，欧元兑美元涨约0.2%至1.1394美元，隔夜曾升至三周半高点1.1411美元。(完)