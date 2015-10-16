亚洲股市触及两个月高点 强劲数据带动美元上涨

路透东京/新加坡10月16日 - 亚洲股市周五触及两个月高点，追随美股的涨势，因美国消费者物价和初请失业金数据令人乐观，缓解了对美国经济强劲程度的一些担忧。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS涨0.4%，本周有望劲扬2.2%。

日经指数.N225涨1.4%，但周线料仍将录得0.5%的跌幅。 隔夜美股稳健上涨，上周美国初请失业金人数降至42年新低，表明就业市场依然强劲，尽管近期就业数据发出的信号好坏不一。

隔夜公布的另外一项数据显示，美国9月核心CPI较前月上涨0.2%，升幅大于8月的0.1%；这使美国联邦储备委员会(美联储/FED)最早今年开始升息的押注又有死灰复燃之势。 重新点燃的升息预期提振美元。美元指数涨0.2%至94.512，但仍可能录得约0.3%的周线跌幅。美元兑日圆涨0.2%至119.11日圆，脱离了隔夜触及的七周低点118.065日圆。美元本周有可能累计下跌1%。 “市场是否会根据通胀数据来尝试消化美联储今年加息的可能性，这一点还不好说，但美联储一般比较依赖数据，因此会对乐观数据作出正面反应，”巴克莱驻东京的首席日本外汇分析师Shinichiro Kadota称。 但市场依然预计美联储可能要到明年才会加息，这扶助金价仍接近周四所及三个半月高点，并有望创下四周来最大单周涨幅。 现货金持稳报每盎司1,179.40美元，上日曾涨至1,190.63美元。在中国下周一公布最新第三季经济成长数据以前，投资者保持谨慎。

中国第三季GDP增速料放缓到6.5%，这将为全球金融危机以来首次跌破7%。 “中国经济仍在快速增长，尽管达不到分析师和投资者所期望的高速，这就是全部事实。”High Frequency Economics的首席经济学家Carl Weinberg周五在客户报告中指出。 中国股市沪深300指数.CSI300目前上涨1.1%，本周有望录得5.6%的升幅。 市场亦在等待今日稍晚公布的欧元区9月通胀数据，预计消费者物价调和指数(HICP)较上年同期下滑0.1%的初值将得到确认。最新一份对逾60名分析师所做调查显示，欧元区今年平均通胀率料为0.1%，2016年将升至1.1%，2017年续升至1.6%，不过仍远低于欧洲央行设定近2%的目标。 欧元持稳于1.1376美元，脱离上日所创七周高点1.1495美元；此前欧洲央行管委诺沃特尼表示，央行“显然”须寻求更多刺激欧元区经济的方法。欧元本周周线料收在平盘附近。 油价扳回隔夜的跌幅，美国政府发布原油库存较预期为高，导致油价昨晚挫跌。 美国原油继周四下跌0.6%后，目前上涨0.5%至每桶46.88美元。布兰特原油涨0.4%，至50.12美元。(完)