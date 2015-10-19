亚股接近两个月高位 中国GDP缓解经济硬着陆担忧

路透香港/东京10月19日 - 亚洲股市周一维持在两个月高位附近，一系列中国数据表明这个世界第二大经济体经济进一步放缓，但并没有硬着陆的危险。

部分新兴市场货币收复早盘部分失地。此前中国国家统计局周一公布数据显示，三季度国内生产总值(GDP)同比增长6.9%，略高于路透调查预估中值6.8%。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能将2006年以来首度升息的时间推后至明年，增添市场乐观气氛，鼓舞投资者逢低买进亚股。

周一中国数据公布后，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 .MIAPJ0000PUS在窄幅区间反弹。该指数最新上涨0.1%，料将录得2012年2月以来最佳单月表现。

日股.N225跌0.5%，澳洲股市小涨0.1%。中国沪综指.SSEC涨0.5%，港股恒生指数.HSI下跌0.3%。

“部分投资者错估中国数据，因此出现普遍的空头回补买盘，但这与预期相符的数据也意味着，短期不会宣布刺激举措，因此市场可能陷于横盘整理，”香港一名美系银行交易员表示。

亚洲股市进一步显现令人鼓舞的迹象，美银美林的资金流动数据显示新兴市场股票基金三个月来首次录得资金净流入。

在亚洲市场，投资者在最近几天增加持有工业、非必要消费品以及信息科技等周期景气类股，同时减持必需消费品和健保类股，显示投资者重新恢复了乐观看法。

通常被视为衡量美股投资者忧虑程度的指标--CBOE波动率指数.VIX跌至两个月低点15.05%。

“相比前一段时间，认为情况开始好转的人增多了。不过，对于全球经济的前景，还是存在一些忧虑，”摩根大通资产管理公司全球市场策略师Yoshinori Shigemi认为。

在外汇市场，美元指数在美国工业生产数据后持坚，而市场押注欧洲和日本央行将出台进一步宽松政策，令欧元和日圆承压。

美元指数.DXY报94.607，有望延续从周四所及七周低点93.806的反弹走势。

欧元兑美元报1.1367美元，日内几无变动，但脱离周四高位1.1495。

日圆兑美元报119.27日圆，脱离七周高点118.065。

大宗商品方面，价格在最近上涨后趋稳，因投资者从近期涨势中了结获利。

油价在周一盘初小升，延续周五反弹势头。

布兰特原油期货LCOc1报每桶50.59美元，较上周纽约尾盘上升0.3%。涵盖19种大宗商品的汤森路透/核心商品CRB指数小幅上升。(完)