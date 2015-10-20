亚股因大宗商品表现黯淡而下跌 加元受国内选情拖累

路透东京10月20日 - 亚洲股市周二全线下挫，因中国经济忧虑和冒险意愿降温令大宗商品表现黯淡；与此同时，在欧洲央行会议召开前，欧元徘徊在10个交易日低位附近。此次会议可能会为进一步放松货币政策铺路。

加拿大自由党料将赢得周一大选，从而可能为增加政府支出奠定基础，这给已受油价下跌拖累的加元带来更大压力。

根据CTV News投票预测，Justin Trudeau领导的加拿大自由党意外赢得选举，击败现任总理哈珀领导的保守党。

加元兑美元下跌0.2%至1.3038加元，隔夜下跌0.9%，因选民可能选择计划背负赤字来扩大基础建设支出的总理。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS小跌0.4%。

中国股市沪综指.SSEC跌0.4%，韩股.KS11跌0.1%，日股日经指数.N225则逆势小升0.3%。

澳洲股市跌0.4%，在中国周一公布GDP数据后，对中国的担忧打压矿业和能源类股。

“官方GDP数据显示，第三季经济同比增幅放缓至6.9%，第一和第二季均为增长7.0%。不幸的是，这些数据值得怀疑，”凯投宏观的分析师写道。

“GDP物价平减指数计算方式的瑕疵，加上实现增长目标的政治压力，都使风险加剧，这意味着，最近几年官方增长率放缓速度慢于多数第三方增长指标。”

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3几无变动，报每吨5,206.50美元，隔夜下跌1.4%，布兰特原油LCOc1涨0.3%至每桶48.76美元，隔夜大跌3%，因中国最新公布的数据加剧了对全球增长的担忧。

“金属和矿业所承受的压力一直没有缓解，而且老实说，短期内也不太可能有好转，”澳新银行的大宗商品策略师Daniel Hynes说。

“昨天公布的数据对于大宗商品而言尤其令人担忧，因为发电量、工业生产以及固定资产投资全都下降。人们一直认为需求或将在第四季回升。那些数字可能打乱了这种结果。”

汇市方面，欧元走势挣扎，因投资者预计欧洲央行可能在周四会议上暗示采取进一步宽松措施。

欧元兑美元基本持平于1.1334美元，此前曾触及10日低点1.1306美元。

美元兑日圆接近持平，报119.50日圆；美元指数.DXY持稳于94.903，隔夜上扬0.2%。

标准普尔500指数.SPX和道琼工业指数.DJI周一基本收平，在密集财报周开始之际，主要科技公司及生物技术公司的涨势被谨慎气氛所抵消。(完)