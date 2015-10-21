亚股涨跌不一 欧元在欧洲央行政策会议前持坚

路透悉尼10月21日 - 亚股周三涨跌不一，在欧洲央行本周稍晚将召开政策会议前，疲软的出口数据令投资者保持警惕，但日本股市上探本月新高。

由于亚洲地区缺乏明确的方向，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS在平盘附近徘徊。

更多迹象表明亚洲贸易往来面临问题。日本出口创下2014年中以来最慢增速，主要受中国经济疲软影响。

需求不足导致铜价创下两周低点，澳股S&P/ASX 200指数也下跌0.6%。

日经指数.N225仍勉力上涨1.2%，并上探14,438点左右的10月高点，部分原因在于围绕日本央行进一步扩大量化宽松的臆测挥之不去。

“日本市场流动性很高，而且自量化质化宽松(QQE)首次实施以来应对坏消息的能力也很强，所以从某种角度来说，坏消息有时也能成为好消息，”Parry International Trading的董事总经理Gavin Parry称。

初步迹象显示，英国、德国和法国股市将小幅开高，E-迷你标普500指数期货ESc1上涨0.2%。

美股几未提供指引，道琼工业指数周二收低0.1%，标普500指数下滑0.14%，Nasdaq指数.IXIC回落0.5%。

汤森路透数据显示，标普500指数成分企业第三季获利料下降约4%，营收料减少3.8%。

美国经济面的消息比较乐观，9月房屋开工增加6.5%至年率121万户，超过预估的115万户。

欧元区银行信贷数据也传来好消息。欧洲央行数据显示，信贷标准进一步放宽，且贷款需求改善。

这可能降低欧洲央行立即扩大资产购买计划的必要性。

欧洲央行管理委员会周四召开会议，市场预计其将强调愿意采取行动以提升通胀，但不是现在就行动。

“普遍看法是欧洲央行本周一直在试图缓和预期，表示现在讨论延长现有量化宽松计划为时尚早，”花旗分析师称。

欧元兑美元EUR=小升至1.1359，支撑位为1.1300，阻力位在1.1386附近。美元指数.DXY最新下跌0.1%至94.792。

新西兰元兑美元NZD=触及一周低点0.6737，此前全球乳制品拍卖结果令人失望，显示牛奶价格下跌3.1%。

油价走软，市场猜测美国库存数据只会凸显出全球供应过剩的严重程度。美国能源资料协会(EIA)将在周三稍后公布官方库存数据。

美国原油期货CLc1下跌0.30美元至每桶45.99美元，布兰特原油期货LCOc1跌0.13美元至每桶48.58美元。(完)