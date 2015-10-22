（更正）亚股、美元及欧元持稳 市场静待欧洲央行会议

(更正：因译文有误，内文第三段改为“上月底以来的涨势未能延续至升破100日移动均线”，非“无法延续自上月底升破100日移动均线之后的涨势”)

路透东京/新加坡10月22日 - 亚洲股市周四表现不一，中国股市上日重挫令中国经济体质的疑虑重燃，与此同时，投资人静待欧洲央行就有关进一步刺激举措的声明措辞。

0247 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS和日股日经指数.N225持稳，扳回稍早跌幅。

隔夜美股失去动能。标普500指数 .SPX 下跌0.6%，回吐盘初涨幅，上月底以来的涨势未能延续至升破100日移动均线。

美元指数.DXY持稳在119.90，美元兑日圆JPY=报119.88日圆。

“近来市场最令人注意的影响就是美国财报季，业绩结果较预期来得疲软，”White Funds Management主管Angus Gluskie说。

“尽管有一小部分的指标上升，投资人仍对中国前景保持谨慎，”他说。

中国股市沪综指.SSEC周三下挫3%，创五周来最差单日表现，提醒投资者中国市场和经济远未稳定下来。中国股市之前一个月表现相对平静。

沪综指周四几近持平，盘初曾下滑。沪深300指数.CSI300上涨0.3%，香港股市恒生指数.HSI跌0.7%。

中国股市重拾跌势对大宗商品货币和新兴市场货币产生新的压力。

马币(林吉特)和智利披索等新兴市场货币从近期高位回落。

许多股市自上月开始反弹，实际上部分原因在于，寄望全球决策者可能采取措施支持各自的经济。

在临近月底重要事件密集期，这些希望将接受考验，首先是欧洲央行将在周四召开政策会议。

外界广泛预期，面对通缩风险，欧洲央行总裁德拉吉扩大货币刺激举措的大门将依然开放，但料周四的会议不会推出新举措。

之后下周美联储和日本央行将召开会议，中国共产党也将召开为期四天的十八届五中全会。

“我认为市场反弹已近尾声。从现在起，市场将把注意力投向本月稍晚的一系列政策性事件和公司财报。”大和总研分析师壁谷洋和表示。

欧元兑美元报1.1342，在欧洲央行会议前夕几无变动。

澳元兑美元继周三跌至一周低点0.7202后，今日反弹到0.7226。加元兑美元跌至1.3149加元，为两周半低位，因加拿大央行调降该国2016年和2017年经济成长预估。目前，加元已经回升到1.3112。

油价跌至三周低点，因美国官方库存报告显示原油库存增幅超过预期。

布兰特原油期货周三跌至三周低点47.50美元，最新报48.07美元。美国原油期货稍早一度挫低至44.86美元，为10月2日以来最低，目前企稳在45.55美元。

美国天然气期货此前降至三年低点，报每百万英热单位2.379美元，因天气预报未来两周气温较暖，最新报2.396美元。（完）