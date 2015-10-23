亚股加入全球股市上涨大潮 欧央行暗示进一步放松政策

路透东京/新加坡10月23日 - 亚洲市场周五延续全球股市涨势，此前欧洲央行暗示准备进一步放松政策，推动美元兑欧元创两个月新高。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS涨1.6%，本周有望实现0.8%的周线涨幅。

日股日经指数.N225大涨2.3%，本周有望上扬3.2%。沪综指.SSEC小升0.3%，本周可能下跌0.4%。

欧洲央行(ECB)周四会议决定维持政策不变，央行总裁德拉吉在记者会上表示，央行官员对激励欧元区经济增长的“所有货币政策都持开放态度”。

欧元兑美元周四创下九个月来最大单日百分比跌幅。

欧元周五微升0.1%至1.1116美元，稍早一度跌至两个月低点1.1072美元。

“当(欧洲央行执委)科尔5月说，欧洲央行可能扩大其量化宽松时，欧元跌到1.10美元下方。但现在和当时不同的是有关美国货币政策的前景看法。”三菱东京日联银行首席汇市策略师Minori Uchida称。

“美联储官员在谈论12月升息的可能性，是否真的可能升息将是下周的焦点，”他说。

美联储下周二及周三将召开会议，9月时美联储决定维持利率不变，因担心全球经济放缓，特别是中国经济放缓，可能对美国经济前景构成风险。

西太平洋银行资深策略分析师Sean Callow指出，市场目前仍反映美联储到12月会升息的机率为30%，这个现象令人惊讶。

Callow在周五写给客户的研究报告中表示，“美联储对新兴市场前景的乐观程度怎么可能达到促使他们在12月升息，他们在9月时还担心不已。”

欧元挫跌协助美元指数来到一个月高位。在亚洲盘初一度高见96.579，最新报96.308，本周上涨1.9%。

美元兑日圆亦持稳在120.69日圆，此前触及一个月高位120.99日圆。

油价小升，受风险信心改善所拉抬，但美国原油库存居高不下的担忧及美元升值仍带来压力。

布兰特原油期货上涨0.8%至每桶48.44美元，但本周可能下跌4%。美国原油期货涨0.5%至45.60美元，但本周跌3.5%。

美元走强亦打压金价。金价最新报每盎司1,168.4美元，隔夜触及九日低位1,162.50美元，本周迄今跌0.8%。(完)