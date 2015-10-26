（更正）亚洲股市上涨 受中国降息及美股业绩预期提振

(因英文原文有误，最后一段报价应为“美国原油期货”，而非“布兰特原油期货”)

路透东京10月26日 - 在全球股市涨势的带动下，亚洲股市周一接近全部收复8月中国安排人民币贬值以来的全部跌幅。中国央行降息且美国科技巨擘发布了乐观的利润预期后，全球股市上涨。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS涨0.5%，创8月12日以来最高点位，恒生指数.HSI以1.2%的涨幅领涨，日经指数.N225涨1.1%至两个月高位。

中国的意外举措提振了风险资产，本来上周四欧洲央行(ECB)发出准备继续放宽政策和降息的信号已经激励了市场。ECB表示准备扩大量化宽松规模，并将进一步降低已经为负的利率。

“ECB和中国的举措令人臆测，日本央行本周稍晚可能也会采取行动，”三井住友资产管理公司资深策略师Masahiro Ichikawa表示。日本央行将在周五举行政策评估会议。

本周二和周三美联储也将开会，市场普遍预期该行暂不升息。

在这些背景因素之下，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIWD00000PUS飙升至8月20日以来最高，从不到一个月之前触及的两年低点大涨逾10%。

该指数已经收复8月11日以来录得的多数跌幅，当时中国意外令人民币贬值，令人担心该国经济问题可能较许多人原本预想得更为严重。

标普500指数.SPX升1.1%，年内转为上扬，Nasdaq指数.IXIC跳涨2.3%。

科技股领涨，受益于Alphabet(GOOGL.O)、亚马逊(AMZN.O)和微软(MSFT.O)。之前这三家公司公布财报。前两家股票均触及纪录高位，微软升至15年高位。

中国内地股市周一上涨，之前中国在不到一年内第六次降息，一年期贷款利率下降25个基点至4.35%，并降低大型银行存款准备金率。

但涨势仍相当有限，沪综指.SSEC只涨0.5%。

TS China Research总裁Naoki Tashiro指出，过去一年央行五次降息，每次降息后的一周，股市有三次上涨，两次下跌。

“内地投资人态度审慎。本月以来股市持续上涨，因此部分投资人可能在上涨时了结获利，”他说道。

一大焦点在于周一至周四举行的中国共产党的十八届五中全会，预料将订出最新五年计画，在此同时投资人将试图研判中国未来几年经济可能放缓的程度。

在中共五中全会之前，中国国务院总理李克强表示，中国从未说过经济成长率要死守某一个点位，这与一名中国央行高阶官员周六的谈话相呼应，该官员称中国未来几年应能将经济成长率维持在6-7%左右。

欧洲央行总裁德拉吉周四称，该行已准备好加强量化宽松力度，市场的冒险意愿因此获得支撑。

意大利IT2YT=TWEB及西班牙两年期公债收益率双双转为负值，为史上首见，意味着投资人愿意为持有这些公债付出成本。

德国指标两年期公债收益率(殖利率)进一步跌至负0.345%。

鉴于负收益率损及欧元的吸引力，欧元兑美元在亚洲盘初被压低至两个半月低位1.0989。最新报1.1031，在获利了结带动下反弹。

日圆兑美元一度跌至121.60日圆，为8月末以来最低，原因是交易员猜测日本央行周五或将推出额外的宽松措施。之后汇价反弹至121.16，受获利了结带动。

“日本经济比8月时更加疲弱，并且尚无反弹迹象。市场现在预计日本央行将放松政策，”瑞穗信托银行首席策略师Takeru Ogihara表示。

尽管全球股市反弹，油价却走低，受到供应过剩忧虑的打压。

美国原油期货 CLc1 每桶报44.68美元，自上周大跌5.6%后基本未能回升，距离上周五所及三周低点44.20美元不远。(完)