亚洲股市普跌 大宗商品承压

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透悉尼10月27日 - 亚洲股市周二掉头走低，之前四周的上涨已力不从心，在美国联邦储备委员会(美联储/FED)以及日本央行会议之前，投资者寻求避风港。 亚洲市场普遍下跌，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌0.7%。中国股市再次大幅下挫，领跌亚洲股市。中国沪深300指数.CSI300和沪综指.SSEC均下挫2.2%。 交易商称，股市下挫的背后没有明显利空消息，但有人指出中国南海局势紧张，美国海军派出一艘导弹驱逐舰，前往中国在南海所建人工岛礁周边12海里范围内。 日经指数.N225跌0.7%，但仍在两个月高点附近。 中国上周降息以及欧洲央行或将于12月放松货币政策，给风险人气带来支撑。 有人猜测日本央行或将在周五政策会议上决定扩大资产购买规模，尽管最近的数据报告使这种可能性下降。对于美联储在周二和周三召开的政策会议，市场的期望则更低。 投资者认为美联储本周毫无升息可能，但市场会关注美联储声明如何解读近期疲弱的美国经济数据以及全球金融市场事件，并将对此作出反应。 市场目前预期美联储12月升息的几率不大。 “我们依然认为，持续的不确定性以及年末的流动性忧虑，将令极度规避风险的美联储在明年3月会议以前都按兵不动，”RBSM首席美国分析师Michelle Girard说道。“在那之后，我们预计美联储将每个季度升息一次。” 美股方面，道琼工业指数.DJI周一小幅收低0.1%，标准普尔500指数.SPX下滑0.2%，Nasdaq指数.IXIC小涨0.1%。市场将聚焦于周二稍晚的苹果(AAPL.O)财报，投资人急于了解苹果新手机销售表现及对本季的财测。 美元回吐部分近期涨幅，因美国新屋销售欠佳，且美债收益率小跌。美元指数下滑0.2%，至96.681。 欧元/美元小幅回升至1.1065美元，周一曾触及11周低点1.0987。美元/日圆由周一约121.51日圆的高点拉回至120.51。 大宗商品市场持续受供应充沛而需求疲软的疑虑拖累。三个月期铜下跌0.4%，至每吨5,170美元。 原油连跌两周后，持续承压，气候异常温暖将导致油品供应过剩恶化的隐忧，以及美国炼厂维修周期进入尾声，均拖累油价。 美国原油期货下跌0.56美元，至每桶43.42美元，布兰特原油期货跌0.42美元，至47.12美元。(完)
(编译 孙国玉/王颖/高琦/蔡美珍；审校 王丽鑫/龚芳/王兴亚/白云)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。