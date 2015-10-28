美联储会议结果公布前亚股下跌 澳元受累于疲弱CPI数据

路透东京10月28日 - 亚洲股市周三下跌，追随美股隔夜跌势，而且受累于美国联邦储备委员会(美联储/FED)今日稍晚公布政策声明前的谨慎气氛。

本已受到油价下跌拖累的澳元跌至三周低点，此前澳洲公布的疲弱消费者物价指数(CPI)报告为该国央行进一步降息铺路。

“你不得不承认，这样的数据再加上银行业近期在形势收紧下所做的事，肯定加大了年底前行动的可能，”RBC Capital Markets资深分析师Su-Lin Ong称。她指的是，澳洲各主要银行上调本行浮动抵押贷款利率来抵消资本监管规定收紧的影响。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.6%。上海股市沪综指.SSEC跌0.1%，香港股市恒生指数.HSI跌0.3%，韩国综合股价指数.KS11跌0.3%。

日股日经指数.N225逆势上扬0.6%，在昨日下跌后受到逢低买盘支撑。

美国股市方面，道琼工业指数.DJI下跌0.2%，标准普尔500指数.SPX回落0.3%。

苹果(AAPL.O)周二晚间公布备受关注的财报，为新款iPhones描绘了一幅亮丽的景象，但在中国的整体销售放缓，使外界对该公司传奇般的获利能力也产生了质疑。

苹果发布营收及获利均胜于预期后，盘后股价起初上涨，而后即因疑虑浮现而回吐涨幅。

美元兑日圆及欧元走势持稳，静待美联储于今日稍晚发布政策决议。

“没有人认为美联储周三会升息，他们若未对年底前升息意向提供明确讯号，我们也不会感到意外，”BK资产管理公司外汇策略主管Kathy Lien写道。

在欧洲央行敞开进一步放宽政策大门，及中国进行双降后，市场焦点都放在美联储的立场上。

Lien说道：“虽这些国家祭出宽松政策利好美国市场，使得美联储更易于在12月加息，不过这些央行放宽政策的原因，以及对美元的影响可能也会阻止美联储加息。”

美元兑日圆持稳在120.44，欧元小跌0.2%，至1.1029。

加元等商品货币深受油价跌势所累。美元兑加元持稳在1.3274，隔夜海外市场曾上涨0.9%。

澳元走势挣扎，在三周低点0.7118附近，日内下滑0.7%左右。

美国原油期货小涨至43.29美元，海外市场下挫1.7%至两个月低点，今日稍后美国将公布的原油库存官方报告，预期会证实供给依旧过剩。

布兰特原油期货几无变动，报每桶46.84美元，隔夜海外市场下滑1.5%至9月中以来低点。(完)