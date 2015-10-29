亚股小跌美元走强 美联储保留12月加息可能

路透东京/新加坡10月29日 - 亚洲股市周四下跌，美元则是维持强势，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)重燃市场对其年底前或加息的预期。

美股在震荡走势下录得强劲涨幅，显然是受到美联储对美国经济深具信心的态度所支撑，但是MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌幅扩大至1%。

亚洲市场的反应反映出最近全球市场起伏不定的交易走势。在全球经济放缓背景下，投资者围绕美联储政策路径感到焦虑不安。

实际上，E-迷你标普500指数期货 ESc1在亚洲盘初下跌约0.3%。

隔夜交易中，美国公债收益率和美元上涨，美国股市最初下跌，随后在美联储明确提及有关“下次会议升息”的必要条件后，美股转跌为升。

美联储明确提及一次具体的会议还是很罕见的。

“提早行动无疑会让市场更加明确而且带来更多信心，”TD Ameritrade Asia执行长Chris Brankin说，“但关注升息时机助长不确定性。”

另一个重要的信号是，美联储没有提及全球状况。而在上个月维持利率不变时，美联储曾表达了对全球经济放缓可能威胁美国前景的担忧。所以投资者认为，美联储在最新声明中没有提到这些担忧，是为年内升息打开大门。

“全球经济和美国经济所面临的风险足以延续到明年，基于这一观点，市场最大的风险是美元溢价消除，”IG旗下市场分析师Evan Lucas在报告中写道，“市场被迫调整对央行政策路径差异的看法。”

美元兑日圆跌0.4%至120.70日圆，周三曾从盘中低点120.02日圆升至121.26日圆高点。

美元指数跌约0.2%至97.559，但仍接近美联储声明公布后所及两个半月高点97.818附近。

欧元兑美元延续跌势，下跌约0.1%至1.0929美元，隔夜曾创两个半月低点1.0826美元。

欧洲央行上周暗示，其准备祭出更多刺激措施以提振物价，而中国央行也随后进行了不到一年内的第六次降息，同时还下调了存款准备金率。

“判断欧洲央行可能的政策放松以及中国央行近期降息对美联储反应机制(reaction function)带来的影响很难，”澳新银行分析师在一份报告中写道。

投资者推测日本央行可能也会放松政策以支撑经济复苏，但周四公布的工业产出数据出人意料地强劲，降低了周五会议上采取行动的机率。

日经指数.N225回吐稍早涨幅，最新下跌0.1%。

新西兰央行周四一如预期保持指标利率不变，但对新西兰元升值表示担忧，暗示下次会议可能再次降息。

新西兰元下跌约0.4%，报0.6671美元。

美国原油期货未受到美元走强的影响，在隔夜大涨逾6%后守住大部分涨幅。

油价周三急升6%，此前政府公布的库存数据逆转了市场的悲观预期，市场进一步扩大早盘由算法交易引发的涨幅。

美国原油期货下跌约0.3%，报每桶45.82美元，布兰特原油期货下跌0.1%至每桶48.91美元。

现货金在亚洲时段小涨约0.4%至每盎司1,160.06美元。前一日曾下跌逾1%。(完)