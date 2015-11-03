亚股力争逆转连跌局面 汇市因日本休市保持窄幅波动

路透悉尼11月3日 - 亚洲股市周二谨慎前进，此前美国科技股指标股指触及15年最高，不过由于日本逢假日休市，各主要货币在近期窄幅区间内波动。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS涨1.1%，此前连续五个交易日下跌。澳洲股市反弹1.2%，收复部分恶性循环抛盘所致跌幅。

中国沪深300指数.CSI300持平。

美股隔夜全线走扬，由此前跌深的能源集团股和有并购题材的医药股带头上攻。

道琼工业指数.DJI收高0.94%，标准普尔500指数.SPX收升1.19%，报2,104.05点。Nasdaq综合股指.IXIC上涨1.45%，报5,127.15点。Nasdaq 100指数.NDX触及15年最高。

数据显示美国制造业活动连续第四个月下滑，但新订单分项指数上升给予未来厚望。此外，9月建筑支出也上扬至七年半高点。

形成鲜明对比的是，公债市场受到打压，因欧洲经济数据改善，而且欧洲央行官员讲话引发对是否需要祭出更多刺激举措的质疑。

欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼称，欧洲央行考虑扩大购债以刺激通胀是对的，但必须三思而行。

此番言论推高了欧元区公债收益率，同时美国10年期公债收益率US10YT=RR亦触及五周高位2.189%。

汇市交投则清淡得多，因投资者正在等美联储12月是否会升息的问题明朗化。

美元指数.DXY几无变动，报96.908，此前交投于96.635-96.965区间。欧元兑美元EUR=陷入1.1000-1.1053的狭窄区间，现报1.1013。

美元兑日圆JPY=同样受制于120.70。

澳元持稳于0.7167美元AUD=D4，澳洲央行即将发布政策会议决议，有可能进行5月以来首度降息。

接受路透调查的分析师多数怀疑该行本周会决定降息，市场一直愈来愈不认为央行会降息。澳洲央行将于0330 GMT时发布会议结果。

在商品市场，中国需求疲弱的前景及俄罗斯石油产量创纪录高位，始终压抑油价。

布兰特原油LCOc1跌0.01美元，至每桶48.78美元；美国原油CLc1则涨0.06美元至46.22美元。(完)