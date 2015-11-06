亚洲股市下滑 市场寄望美非农就业报告透露FED政策线索

路透东京11月6日 - 亚洲股市周五下滑，投资者在静候美国非农就业报告，预计数据将支持美联储最早下月加息的可能性。

0310GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS略跌约0.36%，不过本周仍有望升0.7%。

日股日经指数.N225上涨0.5%，周线有望收高0.6%。中国股市沪综指.SSEC削减稍早涨幅，现涨0.36%，周线或将上扬4.5%。

由于企业财报好坏参半，美国股市小幅走低，投资者静候今日稍晚出炉的非农就业报告。

“这是判断美联储未来举动的重要数据之一，”Advisors Asset Management执行长Scott Colyer称，“...这个月度就业数据对每个人都很重要。”

根据芝加哥商业交易所集团(CME Group)的FedWatch工具，周四美国利率期货行情暗示，交易员认为美联储12月加息的机率为58%。两年期美债收益率(殖利率)US2YT=RR创四年半最高水平。

分析师预计，非农就业报告料显示美国10月份非农就业岗位增加18万个，超过9月份14.2万个的增幅。

美国上周初请失业金人数创下八个月来最大增幅，但仍符合良好劳动市场的表现。

“我们的预估略低于普遍看法，”U.S. Bank Wealth Management的固定收益研究部负责人Jennifer Vail称。

根据近来央行官员的评论，“看来像是只要达到15万，美联储就将会认为这符合了劳动紧俏，”她表示。其并称，美债收益率和期货益发显示12月升息的预期。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦和副主席暨纽约联邦储备银行总裁杜德利本周表示，如果即将出炉的经济数据能支持的话，美国就准备升息。

较高的收益率和12月升息预期上升提振美元指数.DXY，最新报97.913，略低于隔夜创下的三个月高位。

美元兑日圆小跌0.1%至121.64，周四触及两个半月高位122.01；欧元兑美元则升0.1%至1.0889，此前跌至1.0834附近，该水准为逾三个月来最低。

美元走强令原油期货进一步承压，油价本来已然受到供应过剩担忧的拖累。

美国原油期货CLc1扳回部分跌幅，上涨约0.3%至每桶45.32美元，但本周料仍录得2.7%的跌幅。

其他大宗商品的表现同样欠佳，伦敦期铜CMCU3隔夜跌至一个月最低，尽管现已回升0.4%至每吨5,032.50美元，但本周仍料将录得1.6%跌幅，为连续第三周下滑。

现货金XAU=自周四所及八周低位回升至每盎司1,108.06美元，本周料录得2.9%周线跌幅，为八个月最大跌幅。(完)