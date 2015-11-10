亚股跌至一个月低位 因美国可能加息且担心全球经济

路透东京11月10日 - 亚股周二跌至一个月低位，美国联邦储备委员会(美联储/FED)加息的可能性以及全球经济增长放缓，促使投资者削减对风险偏高资产的投资。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌1%，沪综指.SSEC跌0.6%，韩国股市综合股价指数.KS11跌1.1%。

日经指数.N225跌0.6%，脱离周一触及的两个半月高点。

“(上月)股市反弹了不少，目前涨势将暂时停顿，因市场试图消化美联储12月加息的预期，”Mizuho Trust Securities首席策略师Takeru Ogihara说。

周二中国数据显示，10月份CPI涨幅低于预期，PPI跌幅超过预期，显示中国正面临持续通缩的风险。

此前在周末公布的中国贸易数据突显出,全球经济复苏乏力之际，中国10月进出口同比降幅超预期，前期汇率贬值的刺激已成过眼云烟。

经济合作暨发展组织(OECD)周一发表报告称，全球贸易流已危险地降至接近全球衰退时的水平，不过中国等国采取的措施应能够让2016年贸易流回升。

另一方面，周五公布的意外强劲的美国就业报告已明显改变了投资者对美联储货币政策路径的预期，货币市场期货走势暗示下个月升息机率高于70%。

美国10年期公债收益率(殖利率)周一触及三个半月高位2.377%，现报2.336%。

美国两年期公债收益率周五曾触及五年半高位0.958%，现报0.870%。

投资者担心贷款成本上升可能会侵蚀许多企业的利润率，因此趁全球股市近期走高时了结获利。

美国股市方面，标准普尔500指数.SPX周一下跌1.0%，录得六周以来最大跌幅。

另一方面，美国利率上升将使资金停泊于美元更具吸引力，特别是在欧元等一些主要其他货币为负利率的情况下。

四位欧洲央行(ECB)管委会委员对路透称，ECB内部正在形成共识，将进一步下调本已为负的商业银行在该央行的存款利率。此举有可能会令欧元走弱并推升通胀。

货币政策前景分歧压抑欧元并提振美元，不过美元在周五大涨后，周一遭遇获利了结而小跌。

美元指数跌至98.997，上周五曾触及七个月高点99.345。

美元兑日圆下滑至123.15日圆，周一一度触及两个半月高位123.60。

欧元兑美元微升至1.0755美元，上周五触及六个半月低点1.07045。

不过欧元走势仍脆弱，由于葡萄牙公债收益率(殖利率)触及四个月高位，而且股市下挫；此前该国左翼政党就组建替代政府达成协议，希望将中右翼政府赶下台。

美元持坚也令贵金属价格承压。

现货金报每盎司1,092.60美元，接近三个月低位1,085.50美元。

期铜跌至六周低位每吨4,940美元，受围绕中国需求的担忧冲击。

原油价格周一连续第四个交易日下跌，受美国原油期货交付点新增库存影响。

布兰特原油期货最新报每桶47.32美元，较上周高点跌逾7%。(完)