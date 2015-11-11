亚洲股市下跌 中国经济数据公布前焦虑情绪弥漫

路透悉尼11月11日 - 亚洲股市周三下跌，在又一波中国公布数据前，市场焦虑情绪弥漫；美元上涨也给全球大宗商品价格带来压力。

如果中国社会消费品零售总额 、工业增加值和城镇投资数据哪怕是有一点儿令人失望的迹象，市场都将受到影响，尤其是考虑到最近通胀和贸易数据意外下行。

沪深300指数.CSI300下滑0.5%，沪综指.SSEC跌0.3%。

路透调查显示，日本11月制造业信心连续第三个月下降，并触及约两年半以来低点。这说明业者担心，中国引领的海外需求放缓可能已拖累经济滑入衰退。

日本股市日经指数.N225下跌0.1%，不过此前经历了一波强劲涨势。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS持平，此前触及一个月低位。韩国股市.KS11和台湾股市.TWII亦下挫。

美股未能带来指引，因道琼工业指数.DJI周二收盘仅小涨0.6%，标准普尔500指数.SPX涨0.15%，而Nasdaq综合股指.IXIC收跌0.24%。

苹果(AAPL.O)股价下跌3%，令Nasdaq指数承压。此前瑞士信贷表示，市场对iPhone 6s手机需求下降，导致苹果将其配件订单最多削减10%。

汇市方面，欧元承压，葡萄牙政局不确定性提供了一个抛售借口，而市场原本就预计欧洲央行可能进一步放松货币政策。

欧元兑美元EUR=最新报1.0755，周二触及六个月低位1.0673。

美元指数.DXY自七个月高点回落，跌0.4%报98.900。美元/日圆JPY=遭遇一些获利了结，较稍早的123.15小跌至122.94日圆。

公债收益率整体下滑，因中国通胀数据疲弱，表明全球通缩压力不减。

美国10年期公债收益率US10YT=RR跌至2.34%，但仍受制于美联储下月有可能加息。人们越发担心，若下一份就业报告强劲可能导致美联储升息步伐要快于目前预期。

美国周三适逢退伍军人节假期，公债市场休市，但美股开市。

美元坚挺继续打压大宗商品价格，期锌处于逾五年最低水准。

油价则恢复跌势，受美国上周原油库存跳增所累。美国原油CLc1跌0.45美元，报每桶43.76美元。布兰特原油LCOc1跌0.23美元，报47.21美元。(完)