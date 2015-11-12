亚股扳回稍早跌幅 澳洲强劲就业数据推动澳元大涨

路透东京11月12日 - 亚洲股市扳回稍早跌幅，原油价格也脱离隔夜低点；澳元成为亮点，在澳洲公布远远优于预期的就业报告后，澳元大涨。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS涨0.6%，抹去稍早温和跌幅。

美国原油期货在亚洲盘持稳，隔夜因库存上升担忧而下挫3%。最新报每桶43.19美元，涨约0.6%。布兰特原油期货涨0.7%，报每桶46.11美元，但仍未远离8月以来的最低水准。

其他大宗商品价格也走软。上日公布的中国工业生产数据黯淡，继续打压澳洲股市。S&P/ASX 200指数跌0.1%，但在强于预期的澳洲就业数据公布后，该指数削减了稍早的跌幅。

澳洲10月就业报告远胜于市场预期，失业率急降至五个月低点5.9%，导致降息机率下滑，澳元汇价则跃升。10月就业人口增加5.86万人，几为市场预估的四倍。

澳元兑美元一度涨约0.0075美元至0.7155美元。最新报0.7139，涨1.1%。

日股日经指数.N225小幅走高，收复稍早失地。

市场开盘前公布的数据显示，日本9月核心机械订单较前月增加7.5%，为四个月来首次增长，不过第三季订单大幅下滑。

“企业对于资本支出持非常谨慎的立场，”瑞穗证券资深分析师Norio Miyagawa称。

“海外经济体特别是中国的健康状况，是影响因素之一。另外，企业也很难确信国内经济将快速增长。”

韩国股市.KS11下跌0.1%。韩国央行周四稍早连续第五个月维持利率不变，一如预期。

美国公债市场周三因退伍军人纪念日休市，其他金融市场保持交易，但交投较往常清淡。

由于没有来自美国债市的指引，一些投资者对美元近期涨势进行获利了结，上周五出炉的美国非农就业数据亮眼，导致很多人提高对美联储下个月升息的押注。

美联储12月政策会议之前，对市场来说美国的经济数据将愈发重要。

“周五将公布的美国零售销售报告对美元十分重要，但除非开支大幅缩减，否则市场对美联储政策的预期不会改变，”BK Asset Management的外汇策略主管Kathy Lien称。

“实际上随着平均时薪的上涨，加上非农就业岗位增幅超过预期，零售销售报告有可能会给美元注入新的活力，”Lien在报告中称。

美元指数微跌0.2%至98.772，低于周二触及的七个月高点98.772。

美元兑日圆微升至122.94日圆，低于本周所创两个半月高点123.60日圆。欧元兑美元涨约0.2%至1.0769美元，自本周触及的近七个月低点1.0674美元反弹。(完)