亚股和新兴市场货币走低 受累于巴黎恐袭事件和疲弱数据

路透香港/东京11月16日 - 亚洲股市周一跌至六周低位，新兴市场货币走贬，因巴黎周五遭受恐怖袭击，以及疲弱经济数据出炉后，投资者寻求购买美元避险。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS早盘跌逾1%，上周下滑3%。

日股日经指数.N225领跌，下挫近1.3%，几乎回吐了上周1.7%的涨幅，因日本最新数据弱于预期。

东京股市开盘前公布的数据显示，日本经济在7-9月再度陷入衰退，环比年率为萎缩0.8%，之前预估为萎缩0.2%。

芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数，也被称为“恐惧指数”，处于10月2日以来最高水准。

“避险情绪处于上升之势，我们看到美元普遍走强，而且这种情况可能保持到年底，因最近的经济数据也令人失望，”巴克莱驻新加坡的亚洲汇市与利率策略主管Mitul Kotecha表示。

中国最近公布的经济数据让全球投资者失望。中国股市在夏季暴跌之后，已有所回升。

中国10月社会融资规模增量创15个月新低，而上周公布的数据显示，今年1-10月钢铁消耗量进一步下滑。

股指期货显示，美国股市本周开局料疲软，上周五三大股指均下跌约1%，成交清淡。美国市场收盘后，传来法国首都巴黎遭到恐怖袭击的消息。

**急于避险**

股市下跌，而债券投资者则获利。

美国公债两年期收益率（殖利率）从周四的0.86%跌至0.83%，回吐自10月底的部分涨幅。

外汇市场，欧元兑美元下跌0.5%至1.07205美元，上周基本持平。欧元兑日圆下跌0.5%至131.24日圆。

“外汇市场已经对周末巴黎恐怖袭击做出反应，”澳洲联邦银行首席外汇策略师Richard Grace表示。

美元兑日圆下滑约0.1%至122.43日圆。

美元指数基本持平，报99.082.

法国战机周日向叙利亚境内的伊斯兰国(Islamic State, IS)目标发动空袭，欧洲各国警察扩大对巴黎恐怖袭击事件的调查。

“可能受到这次巴黎袭击事件影响的是未来一季的消费者支出，以及信心的转变，”交易平台提供商IG驻墨尔本的市场策略师Evan Lucas周一在给客户的报告中写道。

欧元集团主席迪塞尔布洛姆周日表示，希腊与欧元区债权人就前者改革计划的诸多问题达成了协议，显示出欧元区局势趋于稳定。

泛欧交易所在巴黎遭恐怖分子袭击后表示，法国金融市场周一将正常运转，但将对工作人员采取更多安保措施。

周日开市进行交易的中东市场受到重创，部分因油价下跌。

原油期货上周跌8%，录得八个月来最大单周跌幅，因库存上升加剧了对供应过剩的担忧。

原油期货在亚洲盘初收复部分跌幅。布兰特原油期货上涨1%至每桶44.92美元，美国原油期货上升约0.54%至40.96美元。

现货金上涨约0.5%至每盎司1,091.96美元，脱离上周四触及的2010年2月来低点1,074.26美元。(完)