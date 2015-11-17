亚股飙升 因美股淡定面对巴黎恐袭

路透东京11月17日 - 亚洲股市周二全线上涨，美国股市镇定面对巴黎恐怖袭击事件隔夜劲升，令亚股如释重负，美国联邦储备委员会(美联储/FED)12月份可能加息的预期令美元维持涨势。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS涨1.6%，自上日触及的六周低点反弹，当时因巴黎遭恐袭引发了避险情绪。

韩国股市综合股价指数.KS11上涨1.3%，澳股上涨1.4%，中国沪综指.SSEC上涨1.7%，日本日经指数.N225上涨1.6%。

“投资者认为，巴黎袭击事件对全球经济的长期影响不大，”大和证券的资深技术分析师Hikaru sato表示。

“根据情况的发展，市场未来可能会受影响，但目前市场普遍认为袭击事件对股市影响有限。”

亚股早盘受到美股涨势的提振。美股周一大涨，投资者认为周五巴黎袭击案对美国经济和企业获利几乎没有长期影响。道琼工业指数.DJI上涨1.4%，标普500指数.SPX大涨1.5%。

欧洲股市周一也持坚，泛欧绩优股指标FTSE EUROFIRST 300 .FTEU3小升0.16%，法国CAC指数.FCHI略跌0.12%。

“法国发生恐怖袭击悲剧后，恐怖主义者并未成功地吓到金融市场，这让人感到振奋...即便投资者抛售欧元兑美元，但跌幅本来可能更大。”

“实际上，我们并没有看到汇率不同寻常地大幅波动，”BK Asset Management外汇策略部主管Kathy Lien表示。

美元兑日圆升至一周高位123.40。在地缘政治紧张时，日圆往往成为受追捧的避险货币。美元兑瑞郎亦升至八个月高点。瑞郎也是避险货币。

欧元兑美元下滑至1.0659，为七个月低位。

原油期货扩大涨幅，因巴黎恐袭事件加剧地缘政治紧张局势，这可能会威胁到全球石油供应。

美国原油期货上涨0.2%至每桶41.80美元，周一涨幅为2.4%。布兰特原油期货上升0.2%至每桶44.66美元，延续隔夜市场2.2%的涨势。

现货金变动不大，报每盎司1,083美元。黄金在隔夜市场回吐涨幅，因巴黎恐袭引发的首波避险买盘消退。

投资者注意力重新回到美联储12月可能升息。利率上升将削弱黄金的吸引力。(完)