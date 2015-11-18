（更正）亚股下滑 美元强势之际铜价挫跌

（更正：因译文有误，内文第五段改为“目前最看空的是中国投资人”，非“最大的利空因素是中国需求”）

路透东京11月18日 - 亚洲股市指数周三下跌，因铜价大跌，欧洲再次出现爆炸袭击威胁令风险人气受创；有关美国联邦储备委员会(美联储/FED)将升息的押注支撑美元。

美元小涨，美元指数接近七个月高点，因美国经济数据也支持美联储下个月升息的看法。

美元强势打击了以美元计价的大宗商品，使其价格对于其他货币持有者更加昂贵。

铜价继续受打击，三个月期铜跌1.5%至每吨4,612.50美元，隔夜曾触及六年半低点4,590美元，投资者担心中国的铜需求减弱。

“目前形势不妙，目前最看空的是中国投资人，市场普遍认为明年情况也不会有什么改善，”上海一基金行业人士称。今年亚洲最大的铜行业会议本周在上海举行。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌约0.2%。

沪综指.SSEC盘初跌0.4%，但之后扭转跌势，在中国楼市数据公布后小幅上升。路透根据中国国家统计局周三公布数据测算，10月70个大中城市新建住宅销售价格同比升0.1%，为连续下跌逾一年后首度转正。

这意味着房地产市场企稳，或有助于再度给疲软经济注入活力。

美国股市周二基本持平，回吐日内涨幅，此前德国汉诺威原定将举行的德荷足球赛被取消，因警方接到炸弹袭击威胁。德国总理默克尔原计划到现场观看比赛。在上周五巴黎遭遇恐怖袭击后，德国的这个消息令人担心可能还会出现袭击。

“由于巴黎恐袭事件发生不到一周，上述反应也是自然的，尽管人们稍早似乎越来越认为，巴黎恐怖袭击的影响将有限，”大和证券首席全球策略师壁谷洋和说。

“市场暂时可能会摇摆不定，”他说。

据媒体报导，两架从美国起飞的法航客机由于炸弹威胁而更改航线，这也拖累市场人气。

日经指数.N225逆市上扬，涨0.8%，因在货币政策预期迥异的情况下，日圆没有展现传统避险货币的姿态，而是出现小幅下跌。

在美联储料将升息之际，日本央行料将在始于周三的两天政策会议上决定维持利率不变。

“今天我们看到了非常令人鼓舞的迹象，尤其是美元兑日圆走强以及一些周期性股票大幅上扬--特别是与美国相关的个股，”瑞士信贷驻东京股票现货主管Stefan Worrall称。

美国公债隔夜在避险需求提振下反弹，10年期公债收益率自日内高位2.313%下滑，纽约市场收报2.261%，今日在亚洲交易时段报2.274%。

收益率下降未能浇熄投资者对美元的热情，因为投资者关注周二公布的美国经济数据。这些数据证实了稳固的经济状况，为美国联邦储备委员会(美联储/FED)12月升息增添理由。

美国10月消费者物价上升，结束两个月的下降趋势，10月核心CPI较上年同期增加1.9%，持平9月增幅。

制造业产出虽不及市场预期，但在连续两个月下降后，10月稳步上升，也点亮了经济前景。

美元指数上涨0.1%至99.693，此前于周二高见99.745，距离3月创下的12年高点100.39近在咫尺。

美元兑日圆几近持平于123.43日圆，距离11月9日所及两个半月高点123.60不远。

欧元也下滑约0.1%，至1.0633美元，仅略高于周二触及的七个月低点1.0630，对欧洲央行下月将采取新的宽松举措的预期，持续打压欧元。

金价一度触及五年半低点每盎司1,065.30美元，今年跌幅扩大至10%。金价最新报1,066.90美元，下跌约0.3%，因强势美元抵销避险偏好带来的提振效应。

油价小幅反弹，因此前数据显示上周库存意外下滑，但油价仍距离8月触及的六年半低点不远，因全球供应过剩的疑虑仍挥之不去。

美国原油上涨约0.8%至每桶40.99美元，脱离周二低点40.58，布兰特原油最新报43.95美元，上扬约0.9%，但距离8月低点42.23已不到2美元。(完)