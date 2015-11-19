亚股上涨而美元脱离高位 预期美联储升息后续动作谨慎

路透悉尼11月19日 - 亚洲股市周四上涨，而美元从高点回落，市场预期美国联邦储备委员会(美联储/FED)将对美国经济有足够信心，促成12月升息，但之后对于进一步收紧政策保持高度警惕。

风险偏好升温以及美元的回落给近期遭遇抛盘的大宗商品带来喘息机会，油价和金价均小幅上涨。

日本央行在常规政策会议上维持当前资产购买步伐不变，符合外界预期，不过许多人怀疑该央行终究不得不在某个时候再次放宽政策，以推高通胀率。

日股日经指数.N225涨1.2%，未受令人失望的进出口数据影响。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS上扬1.5%。澳洲股市主要股指跳涨1.4%，有望连续第三天收高。

中国股市表现相对更为平静，沪深300指数.CSI300微涨0.2%。

美国股市周三上涨对人气构成支撑，其中道指.DJI收高1.43%，标普500指数.SPX收高1.62%，Nasdaq综合股价指数.IXIC涨1.79%。

美联储周三发布的10月会议记录显示，支持12月升息的决策者占多数，但也对美国经济长期前景可能有永久性转弱的迹象展开了争论。

“如果美联储12月升息，届时可能会大力强调升息步伐循序渐进的观点，”加皇资本市场美国首席分析师Tom Porcelli表示。

“我们完全预期叶伦将在记者会上对此加重强调，”他指的是美联储主席叶伦在12月15-16日政策会议后的讲话。

债市似乎也认识到这一点，较长期公债表现突出，收益率曲线明显趋平。两年期公债收益率升3个基点，30年期公债收益率实际下滑1个基点。

美国两年期公债较可比德债利差走扩至124个基点，为2006年以来最阔，这利好美元。

不过美元多头阵营已十分拥挤，令投资者决定在美联储发布会议记录后了结部分获利。美元指数.DXY下滑0.4%，脱离七个月高位。

欧元兑美元微升至1.0696美元，脱离1.0615附近的七个月低点。美元兑日圆亦下滑至123.25日圆，此前曾触及三个月高点123.67。

欧洲央行定于周四稍晚公布上次会议的记录，可望强化该央行在12月进一步放宽政策的预期。

在大宗商品市场，现货金上涨0.6%至每盎司1,077.20美元，脱离2010年初以来低点。锌、铜、铅和镍均接近五年至七年低位。

空头回补扶助油价自三个月低点回升。美元原油期货扬升0.24美元至每桶40.99，布兰特原油期货则走高0.37美元至44.51。(完)