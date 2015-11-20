亚股持平料录得周线涨幅 大宗商品价格承压

路透东京11月20日 - 亚洲股市本周料将录得周线涨幅，而美元周五稍事休整，此前自七个月高位回落，投资者在权衡美国升息前景及全球经济成长放缓。

大宗商品价格承压，铜价接近六年半低位，而且一个主要的海运指数触及纪录最低，凸显围绕全球需求走软的担忧情绪。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS日内基本持平，本周则守住迄今1.7%的涨幅。

日股日经指数.N225自周四触及的三个月高点回落，下滑0.5%，因美元兑日圆下跌。但日经指数本周料连续第五周录得涨幅。

中国大陆股市也持平，沪综指.SSEC接近周二触及的三个月高点。

“充裕的流动性支撑了股价。中国当局正竭尽所能的支持股市，与此同时欧洲央行也清楚暗示将在12月宽松政策。”三菱UFJ摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘说道。

“因担心中国放缓而在夏季抛售股票的人目前正在买回。但他们对经济基本面疲弱的情况视而不见，”他表示。

期铜即为一例，铜价因工业用途广泛而被视为全球经济状况的良好指标。

铜价周四跌至每吨4,573.50美元的六年半低点，最新报4,598.50，本周迄今下跌4.7%。

如果周五保持住这样的跌幅，将是铜价自1月以来最大单周跌幅。投资者仍担忧供应削减程度不足以抵销中国需求疲弱带来的压力。

波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI跌至纪录低点，已从今年高点大跌58.8%之多。这项指数被视为反映全球贸易状况的指标。

“许多亚洲和新兴市场经济体表现仍不是那么好。原材料需求依然非常疲弱，”三井住友资产管理的资深分析师Masahiro Ichikawa表示。

油价亦距离本周稍早触及的近三个月低点不远。

指标布兰特原油期货价格最新报每桶44.33美元，周一曾触及低点43.15。

美元进行休整，周四全线下跌，因在美联储升息预期推动下连涨四个交易日后，投资者了结获利。

美元指数自周三触及的七个月高点99.853回撤至99.098。

欧元兑美元反弹至1.0718，此前在周三触及七个月低位1.0617。美元兑日圆自周三所及三个月高位123.77跌至122.96。

美国30年期公债收益率<现报3.011%，周四触及两周低位2.988%。

货币市场期货走势继续显示，美联储12月升息机率约达70%，这是建立在美联储上调利率目标区间至0.25-0.50%后，美国联邦基金利率将交投于0.375%附近的假设上的。

许多市场人士认为，美联储几乎肯定会在下月进行近10年来的首度升息。

美联储副主席费舍尔周四暗示，美联储把即将升息的意图传达得太好了，以至于其他地方的央行官员甚至都有点不耐烦了。

“在不久的将来，一些主要央行可能逐渐脱离近零利率，”FED副主席费舍尔在旧金山联储举办的亚洲经济政策会议上表示。(完)