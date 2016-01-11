亚股大幅下跌 中国形势令人困惑

路透悉尼1月11日 - 亚洲股市周一下跌，因美股今年头五个交易日的表现为历来同期最差，而且投资者对中国政府经济管理能力存疑，促使其买入避险日圆和公债。

东京市场因假期休市降低流动性，从而加剧市场波动。汇市方面，南非兰特ZAR=D3剧烈波动，一度跌至纪录低位，之后反弹。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌2%，澳股S&P/ASX 200指数也下行。E-迷你标普500指数期货ESc1跌0.7%，在亚洲交易时段波动较大。

大宗商品依然承压，布兰特原油期货LCOc1跌0.74美元至每桶32.81美元。美国原油CLc1跌0.71美元至每桶32.45美元。

中国再度成为紧张情绪的中心，因中国央行引导人民币大幅上升，令分析师感到困惑；此举或平息市场对人民币竞争性贬值的担忧，但也会让市场对北京方面最终意图感到更加困惑。

股市投资者似乎心绪不安，沪综指.SSEC和沪深300指数.CSI300在早盘震荡交投中均下跌约1%。

外界认为中国政府在管控股市和汇率方面失策，这令人担忧中国政府在经济政策上也可能失控。

在周三贸易数据公布前，这种担忧令市场更加紧张。贸易数据料将显示，出口和进口继续下降，凸显出当前全球贸易情况多么低迷。

道琼工业指数.DJI和标准普尔500指数.SPX今年头五个交易日的表现均为历来同期最差，鉴于即将开始的财报季料表现不佳，企业消息方面不太可能获得任何提振。

第四季标普500指数成分股企业的获利料下降4.2%，为连续第二个季度下降，能源和材料行业降幅料将居前。

股市下挫，加上围绕中国的疑虑，甚至盖过了乐观的美国12月非农就业报告的正面影响，从而提振了较高评级政府公债的吸引力。

美国10年期、七年期和三年期公债收益率，都创下去年10月初来最大周度跌幅，而五年期公债收益率创2013年9月来最大周度跌幅。

美债周一持续上涨，美国10年期公债期货TYc1上涨6个跳动点；联邦基金利率期货<0#FF:>反映利率上升轨道略缓。

汇市方面，主要受惠者是日圆，日圆在市场压力沉重时往往受到青睐，因日本仍是全球最大的债权国。

美元兑日圆JPY=盘初下跌0.5日圆，至近五个月低位116.70日圆，随后持稳于117.13附近。

交易商称，日本投资者似乎在出脱南非兰特多仓，先是卖出兰特兑美元，然后再卖出美元兑日圆。

这导致美元兑兰特ZAR=D3一度大涨10.3%至17.9950兰特，随后回落至16.7205，但较周五尾盘的16.3150仍大幅上升。

欧元兑美元EUR=在1.0940美元获得良好支撑。美元指数.DXY下跌0.26%至98.281。(完)