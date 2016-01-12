中国忧虑犹存打压亚股持于四年低点附近 油价下挫

路透香港/东京1月12日 - 亚洲股市周二守在四年低点附近，原油价格在不到两周时间内重挫近20%，因投资者担心中国经济放缓程度，及其对新兴市场的影响。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS小升0.4%，但仍守在周一所及四年低点附近，年初迄今仍跌逾8%。该股指去年累计下挫12%。

“投资者仍担忧中国放缓的程度，而且虽然我们可能处于盘整阶段，但我们还没看到暗示情况将好转的数据，这增加了整体上的不确定性，”汇丰控股私人银行部门亚洲投资策略主管Ben Pedley表示。

投资者仍在舔舐去年全球大宗商品价格重挫和中国市场大跌造成的伤口；全球经济放缓程度加深和中国市场动荡在2016年给投资组合带来更多创伤。

日本股市日经指数.N225下跌1.3%，触及三个月低位，且今年迄今累计跌幅超过8%。日本市场周一逢假期休市。中国股市沪综指.SSEC走势震荡。

据明晟全球指数显示，金砖国家和其他新兴市场指数今年迄今为止分别下跌7.2%和6.8%，跌幅居前。MSCI明晟全球主要股指.MIWD00000PUS降至2013年9月以来的最低水平。

美股方面，标准普尔500指数.SPX周一企稳，收盘涨0.1%，之前三个交易日的跌幅均超过1%。

“美股在尾盘被买回，从而收盘录得上涨，这是好迹象...这或许是受到以下观点的支撑：在市场因中国担忧及油价下跌受到牵制之际，美联储或许不能升息，”Sumitomo Mitsui Asset Management的资深策略师Masahiro Ichikawa说。

的确，货币市场期货<0#FF:>开始不再消化美联储今年多次升息的可能性，期货走势表明今年第二次升息的可能性仅为50%。而在今年年初，期货走势表明升息两次的可能性为100%。

美联储上个月刚刚实施了近十年来的首次加息，市场认为美联储在3月份加息的可能性不高。

大宗商品价格依然压力沉重，油价触及12年新低，因市场担心需求放缓及供应过剩问题--包括美国页岩油产量以及伊朗的石油供应可能会随着制裁取消而增加。

美国原油期货CLc1周一跌至12年低点30.88美元，最新报31.19美元，今年迄今累计下跌将近16%。

布兰特原油期货LCOc1跌至每桶31.17美元，也为12年低点。

三个月期铜CMCU3周一下跌逾2%，创六年半低点每吨4,381美元。由于铜的工业用途广泛，被视为衡量全球经济力度的一个指标。

大宗商品相关货币依然承压。澳元兑美元AUD=D4周一小幅反弹后，周二盘初下跌0.2%，报0.6980，缓步跌向周一稍早所及的四个月低位0.6927。

加元兑美元CAD=D4周一触及12年半低位1.4245加元，最新报1.4225加元。

南非兰特兑美元ZAR=D4走势脆弱，报16.81兰特，周一兰特大幅下挫，还一度短暂触及17.995的纪录低点。

美元兑其他主要货币持坚。

欧元/美元EUR=报1.0857美元，周一时下跌0.6%。

日圆兑美元JPY=亦由周一触及的四个半月高点回落，报117.70日圆。

英镑特别疲软，因市场对英国央行升息的预期降温，同时也是因为英国脱离欧盟公投的不确定性影响。

英镑/美元GBP=D4报1.4540美元，接近周一触及的五年半低点1.4491。(完)