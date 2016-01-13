（更正）中国进出口数据均好于预期 提振亚洲股市劲扬

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
（更正：因译文有误，内文第九段中的澳元兑美元上涨“0.05美元”应改为“0.005美元”）
路透悉尼1月13日 - 亚洲股市周三取得今年的首次真正上涨，此前中国公布的进出口数据均好于预期，给予全球经济难得看到的一线希望。
日股日经指数.N225由近一年低点跳涨2.6%，近来受创的澳洲股市上涨1.3%。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数劲升1.6%，摆脱自2011年底以来的低点。
甚至连走势震荡的中国市场也获得了一些喘息，沪综指.SSEC涨0.8%，沪深300指数.CSI300涨0.9%。
这种乐观人气蔓延至E-迷你期货合约，其中E-迷你标普500指数期货上涨0.8%。
中国公布12月以人民币计价出口同比增长2.3%，进口同比下降4%。在该数据公布后股市上涨。
12月以美元计价出口同比下降1.4%，进口下降7.6%。路透访问的分析师之前预计，出口下降8.0%，进口下降11.5%。
虽然投资者对数据的可靠性心存疑虑，但表面上看，它们让人觉得全球贸易有希望在经历低迷的2015年之后至少有所企稳。
数据还显示，中国政府加大力度稳定人民币的举措可能是成功的，并因此打消了对人民币持续贬值的担忧。
澳元兑美元上涨0.005美元，报0.7036。
避险资产突然失宠，日圆和欧元全线下跌。美元兑日圆涨至118.22，早盘报117.61；欧元兑美元则从1.0860跌至1.0815。
美元指数上涨0.2%。
低风险主权债券回吐近期一些涨幅，10年期美国公债收益率(殖利率)小升3个基点至2.137%。
中国需求增长的迹象，让数月来一直承压的大宗商品价格松一口气。
美国原油期货小升0.44美元至30.88美元，上日一度低见29.93美元，为12年来首次跌破30美元。
指标布兰特原油期货上涨0.31美元至31.17美元。美国原油期货在短短七个交易日内下跌了17%，对全球原油消费国来说是份礼物，但同时也是压制通胀的一个大力量。(完)
(编译 李春喜/汪红英/王颖/杜明霞；审校 李爽/张若琪/高琦/白云)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
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