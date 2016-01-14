亚洲股市挫跌 油价和大宗商品价格继续走低

路透东京1月14日 - 亚洲股市周四下滑，跟随昨晚美股急挫之势；原油和大宗商品价格下行加剧对全球经济的担忧，其中油价跌至12年低点。

美国原油价格CLc1最新小跌，报每桶30.47美元，距离周二所及的2003年12月以来最低点29.93美元不远。

布兰特原油期货LCOc1下挫1.2%至29.94美元，此前曾创12年新低。

伦敦期铜跌至2009年5月以来最低水平，令中国增长减缓对大宗商品需求影响的疑虑更为加重。三个月期铜CMCU3跌0.1%至每吨4,386美元，稍早曾跌至4,330美元低位。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS延续早盘跌势，跌幅为1.7%。

中国沪综指.SSEC跌1.2%，沪深300指数.CSI300跌0.8%。

韩国股市综合股价指数.KS11跌1.2%，此前该国央行连续第七个月维持利率不变，一如预期。央行表示将密切关注近期由中国形势引发的市场波动、以及美国12月加息的效果。

日股日经指数.N225急跌3.9%，黯淡的国内数据让形势更趋悲观。

日本内阁府数据显示，11月核心机械订单较前月下降14.4%，为三个月来首次下降，逊于分析师预估的下降7.9%，且为18个月来最大按月降幅。

“投资者越来越担心，(美国)市场并没有那么强劲，足以经受得起原先预期的今年四次升息”，三井住友信托银行投资主管Masashi Oda说。

波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三表示，中国股市暴跌、油价疲软以及其他因素“进一步加剧了有关全球增长已大幅放缓的忧虑，”

周三，中国好于预期的贸易数据提振了亚洲市场人气，给予股市和大宗商品价格亟需的激励。不过在全球市场交易尾段这些涨幅便消散，美股更是大幅收低。

巴克莱策略师在给客户的报告中称：“尽管中国贸易收支数据好于预期改善了人气，但更多迹象显示能源市场供给过剩，并累及油价跌至多年低点，这重创了风险资产。”

美国10年期公债US10YT=RR收益率跌至10月底以来最低，因投资者青睐避险的公债。亚洲早盘报2.068%，周三美国市场收报2.066%。

受美债收益率下滑打压，美元兑日圆下跌。美元兑日圆JPY=报117.45，跌约0.2%。欧元兑美元EUR=小幅上升约0.1%，至1.0884。

市场参与者继续关注人民币走势。中国人民币周四开盘下跌，尽管人民币兑美元中间价CNY=SAEC为6.5616，高于上日中间价6.563。

中国人民银行过去几天稳住了人民币汇率，从而缓解了对持续贬值的担忧。(完)