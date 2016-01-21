亚股获得喘息 原油价格反弹

路透东京1月21日 - 备受打击的原油价格周四自低位反弹，推动亚股及美元稳步上涨。

美股隔夜整固，主要股指均收跌逾1%，但跌幅缩窄。

近月美国3月原油期货CLc1周三下跌近4%收报每桶28.35美元。今日亚洲盘则上涨1.2%至28.70美元。此前到期的美国2月原油期货合约周三下滑6.7%，结算于26.55美元。

布兰特原油LCOc1在亚洲交易时段上涨1.4%至每桶28.27美元。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS延续稍早涨势，升1.4%。日股日经指数.N225上涨1.5%，部分扳回昨日下跌3.7%至14个半月收盘低位的跌幅。

“今日股市反弹或许可以归于通常的因素：空头回补和逢低买入。但今日走势本身不应被视作股市展开上行趋势的证据。”Superfund Securities Japan首席代表Hiroki Allen说道。

中国股市沪深300指数.CSI300早盘下跌0.5%，沪综指.SSEC下滑0.8%。

美元兑日圆JPY=自一年低点反弹，上涨约0.4%至117.38日圆。美元周三跌至115.97日圆的低点，尽管兑一些新兴亚币明显上涨。

“俄罗斯卢布和墨西哥披索均触及历史新低，港元也跌至1999年以来最低水平，目前的汇市不同寻常，”BK Asset Management总经理Kathy Lien表示。

“新兴市场国家货币跌幅最大，因为全球经济成长放缓及大宗商品价格震荡给这些国家打来巨大经济伤害，”她在给客户的报告中表示。

周三公布的美国数据隔夜给美元造成压力。美国消费者物价12月意外下滑，表明通胀比美国联邦储备委员会(美联储/FED)的预期疲弱。

周三发布的其他数据显示，美国上月房屋开工和建筑许可均有下降，从而令投资者对今年美联储进一步升息的预期减弱。

欧元兑美元EUR=跌0.2%左右至1.0870，欧洲央行例行政策会议将在今日稍后召开。外界预期欧洲央行将维持利率不变，但会强调经济增长和通胀面临的风险加大，同时依然敞开今年稍后进一步放松政策的大门。(完)