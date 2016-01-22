亚股上扬 ECB暗示宽松且油价持续反弹缓解紧张情绪

路透东京1月22日 - 亚洲股市周五上涨，此前欧洲央行暗示将推出更多宽松举措，且油价从12年低点反弹，都有助于缓解市场紧张情绪。

日本股市日经指数.N225跳涨3.5%，脱离周四触及的15个月低点。对更多宽松措施将出台的揣测亦利好日股，市场期望日本央行会选择在1月28-29日政策会议上推出额外的刺激措施。

“随着众人纷纷轧平空仓，我们看到今日市场真正出现反弹，但这并不一定意味着我们已经见到底部，”中信里昂证券分析师Nicholas Smith称。

“很难知晓恐慌情绪何时会平息，但看上去我们正开始走向这一步。”

澳股S&P/ASX 200指数涨1.3%，韩国股市综合股价指数.KS11涨1.8%，沪综指.SSEC涨0.8%。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS涨2%。该指数周四创四年低点，本周或跌1.5%；油价下滑以及围绕中国为首的全球经济增长等疑虑，本周继续拖累全球风险资产下跌。

欧洲央行在一定程度上勉力遏制了悲观情绪；该行总裁德拉吉周四强烈暗示，可能会在几个月内采取更多宽松举措。德拉吉称，经济成长和通胀前景愈发黯淡，将迫使该行3月评估政策立场。

“中国方面新消息不多，市场人气回暖看起来与央行行动的关系更大，”花旗10国集团(G10)亚洲主管Todd Elmer写道。

“但人气表面上的改善也带来风险。如果央行不能践行，则可能会让市场人士的想法转为负面，”他说。

欧元跌0.3%至1.0843美元。欧元12月曾跌至八个月新低1.0523美元，但之后大幅走高，因当月欧洲央行放松政策的力道远不及市场预期。

美元兑日圆JPY=上涨0.1%至117.77，脱离本周稍早触及的一年低点115.97。

人民币兑美元相对稳定，因中国当局抑制人民币大幅贬值预期的措施目前看来有效。

人民币兑美元即期CNY=CFXS基本持平于6.5797，本周以来在6.5837-6.5768区间窄幅波动。

中国央行连续将中间价设定在窄幅区间内，帮助维持汇率稳定，本月稍早人民币中间价大幅贬值，推动在岸现汇跌至五年低位。当局还推出举措限制投机客做空人民币。

美国原油CLc1延续隔夜涨势。之前数据显示，美国部分储油区库存增幅不如预期，刺激市场参与者回补空头仓位。

美国原油涨0.8%报每桶29.75美元，本周稍早曾跌至2003年以来低点，因解除伊朗制裁后，料有更多供应涌入市场，拖累油价。

其他大宗商品也受益，市场在经历震荡的一周后，现普遍趋于安静。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3持稳，报每吨4,425美元，本周或升2.5%。(完)