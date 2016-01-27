亚洲股市阻力加大走势艰难 黄金表现亮眼

路透香港1月27日 - 亚洲股市周三艰难守住早盘涨幅，数项指标值得警惕，油价再次下跌，令美国联邦储备委员会(美联储/FED)稍晚公布政策声明前的人气更加脆弱。

科技巨头美国消费电子公司苹果 (AAPL.O)预估营收将出现13年来首见的下滑，并公布史上最低的iPhone出货增幅，因关键的中国市场出现转弱迹象。各种迹象暗示这家高科技业者的爆炸性增长时代可能行将结束。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS尽管小幅反弹了0.6%，但仍守在上周触及的四年低点附近。澳洲股市跌0.8%。

由于中国股市沪综指继昨日大跌6.4%之后今天依然表现疲弱，隔夜美股反弹亦未能给亚洲市场带来太多支撑。企业业绩乐观和原油价格反弹推动美股道指.DJI涨1.8%，标普500指数.SPX涨1.4%。

“有人担心苹果iPhone的销量增长可能快要到头了，对于其他地区的势头放缓，中国也将于事无补，”Bank Julius Baer & Co.新加坡分行的亚洲研究主管兼董事总经理Mark Matthews在报告中写道。

“我以前就说过，美股整体估值依然很高。但在其它资产类别确实存在不错的机会，比如精选的已经触底的债券和货币。”

中国股市指标股指今日盘初下跌1-2%。年内迄今，中国股市已经跌去约22%，截至周二，蒸发的市值接近12万亿元人民币（1.8万亿美元）。

风险偏好也在消退，因原油价格重拾跌势，并且投资者也在等待周三稍晚的美联储政策会议结果。油价LCOc1和美股.SPX的关联度已经大幅升至0.9%。

“美联储对国际形势及其对美国经济和金融市场影响的评估，应会成为讨论的重点，”西太平洋银行资深外汇策略师Sean Callow写道。

“若只是简短的声明，我们预计，美联储将重申，2016年如果经济数据给予支持的话，政策的正常化将继续推进，但市场将观察美联储是否有转向更为温和立场的迹象。”

美联储两天政策会议或将以温和声明作结的可能性，推动了美国公债收益率下降。指标10年期美债收益率(殖利率)US10YT=RR前夜跌2个基点左右。利率期货报价反映，今年大约可能再升息两次，次数少于美联储自己之前的预期。

美国原油期货CLc1周二大涨3.7%，之前石油输出国组织(OPEC)再度呼吁非OPEC产油国与OPEC成员国共同减产。

但油价反弹势头短暂。油价这个月触及13年低点，以中国为首，全球经济放缓预计将抑制需求。美国原油CLc1最新下跌2%，报每桶30.85美元。

大宗商品价格下跌，加上股市持续疲软，擦亮黄金XAU=的吸引力，使金价在12周高位交投。

汇市方面，美元守住兑日圆的涨势，此前在美国交易时段避险情绪消退。美元兑日圆JPY=报118.11，此前隔夜从117.65反弹。

欧元兑美元EUR=近持平，报1.0860。澳元兑美元AUD=D4跌0.1%至0.7031。(完)