亚股在日本央行决议出炉前气氛谨慎 油价续涨

路透悉尼1月29日 - 亚洲股市周五在谨慎氛围中攀高，因油价又一日上涨，且市场押注美国今年不会太大幅度升息。

市场还揣测日本央行(BOJ)可能不得不扩大刺激政策，尽管许多人怀疑是否会在周五的会议上实现。这是该行今年的首次政策会议。

消息人士向路透表示，日本央行扩大刺激的机率是五五波，但央行官员不太放心动用日益减少的政策选项，用来对抗他们认为是超出日本央行控制能力的变数。

“目前大家都在关注日本央行。决策者目前面临艰难抉择，要么在全球不稳定之际果断采取措施，要么维持刺激计划不变并冒遭到舆论更多批评的风险，”Tyton Capital Advisors的联席董事总经理Martin King说。

日本投资人似乎已预期会有失望的结果，日经指数.N225失守盘初涨幅，下跌0.3%。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS勉力上涨0.3%，受中国股市反弹之助。沪综指.SSEC劲升1.6%，但本周以来仍大跌。

油价扩大涨势，此前俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)称，沙特提议各国减少原油产量多至5%。如果能达成共识，这将是10多年来旨在清除过剩供应及提振油价的第一份全球协议。

美国原油期货CLc1上涨0.15美元，报每桶33.37美元；布兰特原油LCOc1涨0.11美元，报34.00。

油市表面上趋于风平浪静，加之部分企业财报稳健，这抬升了美股。道琼工业指数.DJI上涨0.79%，标准普尔500指数.SPX涨0.55%，Nasdaq指数.IXIC升0.86%。

社交网站Facebook(FB.O)暴涨15.5%，创2013年来最大单日升幅，因其之前公布的季度营收远超投资者预期；此外Alphabet(GOOGL.O)劲扬4.28%。

微软(MSFT.O)盘后上涨4.5%，因季度营收和获利均超预期；但亚马逊(AMZN.O)股价盘后暴跌12%，因该公司的季度财报远低于分析师预期。

经济数据方面令人失望，美国12月耐久财订单创16个月来最大跌幅，这是表明2015年年末美国经济增长大幅放缓的最新指标。

债市进一步下调了对美国联邦储备委员会(美联储/FED)升息路径的预期。美国联邦基金期货<0#FF:>暗示到年底前将升息59个基点，低于一个月之前的90个基点。

“我们在美国耐久财数据见到更多疲软现象，但这可以直接追溯至制造业及原油产业，这与整体服务业的力道截然不同，”澳新银行(澳盛/ANZ)资深分析师David Cannington表示。

“然而这更加强化要求美联储减少作为的论点，并令人质疑美元强势。”

美元兑一篮子货币.DXY持平于98.606。欧元兑美元EUR=守在1.0933美元，远高于本周初所触及的1.0786低点。

美元兑日圆JPY=变化不大，报118.62，投资人等待稍晚日本央行公布政策决议。(完)