亚股上涨日圆普跌 因日本央行意外实施负利率

* 日本央行出人意料地采取负利率

* 日圆普跌，主权债获买需提振

* 有关达成全球减产协议的传言再度提振油价

路透悉尼1月29日 - 亚洲股市周五上涨，日圆普跌，因日本央行出人意料地采取负利率政策，这是其迄今为止为刺激长期低迷经济而采取的最大胆举措。

日圆全线下跌，主权债上扬，此前日本央行表示将针对金融机构存放在央行的超额准备金收取0.1%的利息，此前欧洲央行也采用了这一激进的政策。

日本央行还表示如有必要，将进一步调降负利率，以确保能实现长期坚持、但却一直未能达到的2%通胀目标。

央行此番行动大出投资者意外，市场原本认为日本决策者过于谨慎，不敢采取这类激进手段。因此市场反应立竿见影，美元兑日圆JPY=大涨逾2日圆至121.14。

美元指数.DXY升0.44%，欧元兑美元EUR=跌回1.0911水平。

日股日经指数.N225扩大涨幅至3.4%，并全面提振周边股市。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跳涨1.3%。

沪综指.SSEC劲升2.0%，企图由本周稍早的重挫反弹。

买盘蔓延至美国债券市场，投资人认为日本央行的决定，将使美国联邦储备理事会(美联储/FED)更难在今年按原先预测升息四次。

联邦基金利率期货<0#FF:>上扬，暗示年底时利率为0.51%，一个月前暗示的利率为0.90%。美国10年期公债期货<0#TZY:>上涨5个跳动点。

全球刺激措施有望加码的消息，为油价涨势再添动力。由于传闻产油国可能协议削减过剩供应，油价已上涨三日。

美国原油期货CLc1进一步涨0.35美元至每桶33.55美元；布兰特原油期货LCOc1涨0.36美元至34.25美元。

油市表面上趋于风平浪静，加之部分企业财报稳健，这抬升了美股。道琼工业指数<.DJI上涨0.79%，标准普尔500指数<.SPX涨0.55%，Nasdaq指数.IXIC升0.86%。

社交网站Facebook (FB.O) 暴涨15.5%，创2013年来最大单日升幅，因其之前公布的季度营收远超投资者预期；此外Alphabet (GOOGL.O)劲扬4.28%。

微软(MSFT.O)盘后上涨4.5%，因季度营收和获利均超预期；但亚马逊(AMZN.O)股价盘后暴跌12%，因该公司的季度财报远低于分析师预期。(完)