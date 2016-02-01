日本与澳洲股市带动亚股微涨 日本公债表现亮丽

路透香港2月1日 - 亚洲股市周一谨慎开启2月交易，日本央行意外宽松政策激发一些买兴，但中国经济放缓的更多迹象以及油价下滑，继续让投资者保持警惕。

美元继续受益于美国与欧洲及亚洲之间的货币政策分歧，而在日本央行上周意外决定实行负利率之后，债券、尤其是投资级债券受到提振。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS微升0.2%，1月跌8%。

澳洲股市指标股指和日股日经指数.N225涨幅均超1%，领涨该地区股市，中国股市.SSEC.CSI300早盘下滑。

“短期来看，日本央行上周意外降息将是全球股市的催化因素，但也凸显了全球经济的疲弱状态，市场需要看到一些强劲的经济数据才可以持续上扬，”三菱东京日联银行全球市场研究部门主管Cliff Tan表示。

周一中国公布的经济数据疲弱，加剧对中国经济体质的担忧，也增加了对中国继续放宽政策的呼声。

中国统计局周一公布的数据显示，1月官方制造业采购经理人指数(PMI)低于预估，制造业活动萎缩速度创近三年半来最快；1月官方非制造业商务活动指数为53.5，服务业活动增速放缓。

“由于通缩压力仍很高，仍有必要进一步下调存款准备金率，以支撑放缓的经济，并向市场长期注入流动性，”澳新银行(澳盛银行/ANZ)在报告中指出。他们预计今年(存准率)总计下调200个基点，其中第一季将下调50个基点。

“实际上，如果不进一步放宽政策，可能导致经济更加疲软，进而加剧贬值预期和资本外流。”

中国股市沪综指.SSEC盘初下跌0.8%，沪深300指数.CSI300下滑0.6%。沪综指1月跌幅达22.65%，这是2008年10月(当月跌24.63%)以来的最大单月跌幅。

日本央行称，将针对金融机构存放在央行的部分准备金收取利息，此前欧洲央行已先行采用了这一激进政策。1月稍早时，欧洲央行暗示3月份或进一步降息。

“经历市场震荡后，日本央行和欧洲央行突然表现出加码宽松立场的事实说明，日本和欧洲的决策层都存在担心并采取了行动，”瑞穗证券首席外汇分析师Masafumi Yamamoto称。

与之形成对比的是，美国联邦储备委员会(美联储/FED)目前为止还坚持今年会缓慢升息的说辞。而联邦基金利率期货<0#FF:>暗示，市场预期已经降为美联储今年可能勉强有一次升息。

而固定收益市场则受到日本央行新一轮宽松政策的鼓舞，投资级债券在亚洲市场高调结束了备受煎熬的1月份。

公债方面，对利率颇为敏感的两年期美债收益率(殖利率)US2YT=RR上周五降至三个月低点0.766%，后回升至0.779%。

10年期美债US10YT=RR收益率跌至1.93%，接近8-10月间形成的双底1.90%附近。日本投资者继国内公债收益率下后，将追捧美债的揣测，亦推低了美债收益率。

日本10年期公债JP10YTN=JBTC收益率周一触及0.050%的纪录低点，两年期公债收益率创负0.100%的纪录低位。

日本施行负利率令日圆承压，日圆兑美元JPY=一度报121.38日圆，接近上周五所及的六周低点121.70。

欧元兑美元EUR=持稳在1.08440。

油价下滑，布兰特原油LCOc1跌1.8%至每桶35.35美元。不过油价较不到两周前所及的12年低点已经反弹了30%以上，虽反弹之势转瞬即逝。

汤森路透/核心商品CRB指数.TRJCRB小升，较1月底所及13年低点上涨了8%以上。(完)