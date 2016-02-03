亚股下跌且油价回落 避险资产表现突出

路透东京2月3日 - 亚洲股市周三下跌，且油价连续第三天挫低，促使投资者追捧避险资产，提振公债和金价升至数月高位。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌2.1%，港股恒生指数.HSI重挫3.0%领跌。

日股日经指数.N225大跌3.4%，将日本央行上周五意外宣布采取负利率政策后录得的涨幅几乎悉数回吐。隔夜市场，美股标准普尔500指数.SPX跌1.9%。

“油市没有改善的迹象。许多新兴市场和美国的需求都在放缓，石油库存处在高位，”汇丰驻东京宏观经济策略主管城田修司称。

布兰特原油期货LCOc1下跌0.1%至每桶32.70美元，周内跌幅扩大至逾6%。

美国原油期货CLc1下跌0.5%。

本周对达成减产协议的憧憬淡化，因尚未有任何协议浮现，而且俄罗斯能源部长和委内瑞拉石油部长周一的会谈未能拿出任何有关减产的明确计划。

油价过去18个月累计下跌约70%，主要因过剩供应不断增加，但中国和其他新兴市场经济降温也起到推波助澜的作用。

财新/Markit周三联合公布的调查显示，中国2016年1月服务业采购经理人指数(PMI)大幅回升至52.4，脱离上月的17个月低点，并创下六个月新高。但在市场对全球经济满腹悲观的情况下，该数据的影响微不足道。

市场弥漫的悲观氛支撑了公债。美国公债价格上升，10年期美债收益率(殖利率)US10YT=RR触及10个月低点1.828%。

全球经济增长的不确定性已促使投资者对美国升息的预期减弱，从联邦基金利率期货<0#FF:>来看，投资者目前认为今年将只升息一次的概率也只有50%左右。

美联储迄今为止的表态是，今年可能升息四次。

日本债券收益率也继续下跌，市场消化日本央行对金融机构存放央行的部分资金实施负利率决议的冲击，10年期日本公债收益率JP10YTN=JBTC触及0.045%的纪录低点。

两年期日本公债收益率JP2YTN=JBTC跌至负0.170%。

全球各地债券收益率普遍下跌，令不孳息的贵金属在许多投资者心目中都成了吸引人的资产，尤其是在日本、欧洲等央行目前采取负利率的时候。

现货金XAU=周二触及每盎司1,130.90美元的三个月高位，目前最新报1,128.3美元。

投资者现在紧张地等待未来数日将出炉的美国经济数据，就从今日稍晚公布的服务业调查开始。

“美国经济数据一直颇为疲软，特别是制造业数据，所以关键是服务业守住多少成绩，”三井住友资产管理高级分析师Masahiro Ichikawa说。

美国供应管理协会(ISM)1月非制造业指数料将从12月的55.8下滑至55.1。若真如此，将是近两年来最低水准，但仍高于50的荣枯线。(完)