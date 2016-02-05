亚股平静而美元不稳 等待美国非农就业报告

路透东京2月5日 - 亚洲股市周五表现平静，美元走势不稳。市场将迎来备受关注的美国非农就业报告，该报告或提供有关美国联邦储备委员会(美联储/FED)货币政策前景的线索。

沪综指.SSEC涨0.1%，韩国股市综合股价指数.KS11跌0.1%，澳股S&P/ASX 200指数跌0.7%。

日股日经指数.N225跌1.2%，或连续第四日下跌。

“日本市场目前最大的疑虑是美元兑日圆是否会进一步走软，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。

“不知道就业数据对美国股市的影响如何，因此多数分析师有些紧张。”

港股恒生指数逆势上扬，涨1%，马来西亚.KLSE和新加坡股市.STI亦上涨。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS微升0.1%，不过该指数本周或略微收低。

美国股市周四小升，连涨第二日，因商品价格上扬带动材料股走高，但零售商发布的财测令人失望且周五就业报告公布前投资者焦虑不安，限制股市涨幅。道琼工业指数.DJI升0.49%，标准普尔500指数.SPX上涨0.15%。

美元仍处于守势，此前受挫，因疲弱经济数据和美联储部分官员的温和言论削弱了美国近期升息的预期。

美元兑日圆JPY=几无变动，报116.91日圆，隔夜下挫1%。美元兑日圆近期曾跳涨至122日圆附近，本周周线恐收低3.5%。美元可能悉数回吐日本上周五意外采取负利率政策所带来的涨幅。

欧元兑美元EUR=持稳于1.1200，周线或将收高3.4%，为四年多来最大周线涨幅。

市场将从美国非农就业报告中寻找指引，根据路透调查访问108位分析师得出的预期中值，1月美国非农就业岗位料增19万个。

“市场似乎非常坚定地认为美联储短期内不会升息，所以很难想象1月就业报告足够强劲能重燃3月或6月升息预期，”澳洲西太平洋银行(Westpac)资深策略师Sean Callow写道。

“即便近几日美元大跌之后，相比于因为数据强劲而上涨，美元因数据疲弱而下跌的空间要更大一些。”

美元指数.DXY报96.589，此前在隔夜市场跌至10月底以来低点96.259。

此前由于市场对产油大国能否达成减产协议的疑虑盖过了美元走软这一正面因素，隔夜油价下滑。今日原油价格小幅上涨，部分扳回之前跌势。

布兰特原油LCOc1涨0.2%报每桶34.53美元，本周可能收跌0.6%。美国原油 CLc1升0.4%至每桶31.82美元，全周跌幅可能达5.3%。

本周油价走势动荡，一度受美元贬值的提振，但仍面对全球经济放缓压低石油需求的忧虑。

现货金XAU=在三个月高点每盎司1,157.20美元附近游走，本周上扬，因美联储很快升息前景淡出。(完)