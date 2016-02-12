亚股下跌 银行业忧虑让全球经济前景愈发黯淡

* 日股日经指数跌逾5%至15个月低位

* 日圆处在15个月高位，尽管日本当局口头干预

* 全球股市处在2013年6月以来最低水准

* 金价跳涨至一年高位

路透东京2月12日 - 亚洲股市周五下跌，对欧洲银行业健康状况的担忧升温，让已处在油价暴跌和中国等新兴市场放缓冲击下的全球经济前景面临更大威胁。

日圆、黄金和受青睐国家的公债价格跳涨，因投资者纷纷涌入传统的避险资产怀抱。

“市场明显开始反映全球经济急剧放缓，甚至是美国经济可能衰退，”瑞穗资产管理首席策略师Tsuyoshi Shimizu称。

“我认为不会出现像雷曼危机那样的崩跌或重大金融危机，但市场人气改善确实需要一些时间，”他补充称。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌0.5%。日股日经指数.N225下挫5.3%，至15个月低点，因日圆急遽上涨令多数投资感到意外。

“日圆出现这么大幅的涨势时，股市很难寻获底部。短期内很难看多股市，”摩根大通资产管理负责股票投资的执行董事Masaki Uchida称。

“但一些(日本)银行股的估值极为便宜。所以对于长期投资者而言，可能是很好的买入水平，”他还称。

金融类股领跌澳股和港股，但其跌幅相对欧洲和美国市场同类仍算温和。

日圆兑美元JPY=周四触及110.985，较1月29日日本央行意外推出负利率政策时所及六周低位上涨近10%。

该汇价最新报112.22。尽管日本财务大臣麻生太郎周五进行口头干预，称政府将采取必要举措来应对日圆汇率波动[nL3S15R0ES]，但日圆反应不大。

MSCI明晟股市指数.MIWD00000PUS在周五亚洲时段跌0.6%，在2013年6月以来最低点位附近波动。

该指数已较其去年5月创下的纪录高点下跌逾20%，证实全球股市已步入熊市。

美股指标股指标准普尔500指数.SPX周四下跌1.23%至1,829.08点，为近两年以来的最低收盘点位，今年以来已下跌10.5%。

欧洲FTSEurofirst 300指数.FTEU3下跌3.7%，至两年半以来最低水准。

金融类股领跌，因法国兴业银行(SOGN.PA)令人失望的财报，加剧了德意志银行(DBKGn.DE)上月不佳财报所带来的悲观人气。

欧洲银行类股.SX7P收盘暴跌6.3%，标普500指数金融分类指数.SPSY跌3%。

金融类股承压，让人担心一些公司的融资条件可能会收紧，尽管很多国家的央行通过非常规措施向市场注入资金。

由于目前油价仅为几年前的约四分之一，部分能源企业早就在勉强维持生存，资金短缺的情况将为他们敲响丧钟。

葡萄牙10年期公债收益率PT10YT=TWEB自2014年以来首次升至4%上方，引发外界担忧欧洲债务问题可能重演。

这与去年的情况大相径庭，当时投资者追逐收益率，大量购入葡萄牙及其他负债沉重国家的债券。

相反地，投资者现在竞相买入流动性更高、评级较高的债券。

10年期美债收益率US10YT=RR一度低见1.530%，为2012年8月以来最低。亚洲盘初报1.657%。

联邦基金利率期货<0#FF:>几乎完全排除美联储升息的可能性。

金价XAU=周四升至一年高位每盎司1,262.90美元，上涨逾4%，为2013年9月以来最大单日百分比升幅。最新报1,237.5美元。

美国原油期货CLc1最新报27.44美元，较纽约尾盘水准上涨4.7%，受惠于一位OPEC成员国的能源部长的谈话引发协调减产的希望。

布兰特原油期货LCOc1上涨4.3%至31.35美元。(完)