亚洲股市多数走坚 人民币兑美元中间价升值

路透悉尼2月15日 - 亚洲股市在经历了连续五个交易日的连续下跌之后，周一反弹，因人民币兑美元中间价升值缓和了汇率贬值忧虑，同时上海股市在结束春节假期后恢复交易，仅温和下跌。

中国股市迎来2月5日以来首个交易日，沪综指.SSEC跌2.2%，相比近期全球市场的大幅动荡，这样的跌幅仍相对温和。

更加令人担忧的是中国1月贸易数据。数据显示，1月以人民币计价出口同比下降6.6%，进口同比下降14.4%。

然而，欧洲银行股和美股上周五反弹，帮助缓解了市场担忧情绪，带动MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS上涨1.2%。该指数上周累计下跌近4%。

标普500指数E-迷你期货ESc1涨0.7%，美国股市周一因假日休市。

日股日经指数.N225大涨4.7%，扳回上周部分跌幅，但市场人气依然脆弱。日经指数上周累计下跌11%，创2008年以来最大周线跌幅。

“虽然我们认为，最近几周资金疯狂避险并不符合经济基本面，但这种抛售的规模如此之大，还是会有市场震荡回馈到实体经济的风险，”巴克莱分析师Ajay Rajadhyaksha表实。

“央行救助高风险资产的能力十分有限。”

巴克莱指出三种导致市场震荡的根源，并可能产生负面回馈：油价走低、中国资本外流和宏观经济疲弱，以及欧洲银行业面临压力。

“在这些因素中，我们认为中国是最大的中期风险，但近期而言其影响面最小，”Rajadhyaksha写道。

实际上，中国央行利用美元近期下跌之机，于周一将人民币中间价CNY=SAEC设定在逾一个月最高，以扭转人民币可能贬值的猜测。

财新网周六刊登对中国央行行长周小川的专访。周小川认为人民币汇率对一篮子货币保持了基本稳定，还有所升值，不存在持续贬值的基础。

周末公布的数据显示，中国消费者仍然保持活力，春节期间零售销售同比增长11.2%。

周五公布的美国零售销售数据亦相对强劲，使得市场的紧张情绪有所缓解。

道琼工业指数.DJI上涨313.66点，或2%，报15,973.84点；标准普尔500指数.SPX大涨35.7点，或1.95%，报1,864.78点；Nasdaq指数.IXIC 上升70.68点，或1.66%，报4,337.51点。

国际油价上周五亦大涨12%，因市场再度传言石油输出国组织(OPEC)可能最终同意减产以缓解全球供应过剩的状况。

周一稍早，美国原油期货CLc1下跌0.35美元至每桶29.09美元，布兰特原油期货LCOc1跌0.45美元至每桶32.91美元。

美元疲弱对油价构成部分支撑。美国公债收益率(殖利率)大幅下跌，减弱美元的利差优势，从而打压美元。

美元指数.DXY小涨至96.120，此前跌至近四个月低位。

美元兑日圆JPY=小升至113.68日圆，上周触及111.00略下方的15个月低点。

欧元兑美元EUR=最新报1.1219，从三个半月高位1.1377回落。

现货金XAU=下滑至每盎司1,222.80美元，上周录得四年来最大周度涨幅。(完)