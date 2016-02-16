亚洲股市延续涨势 投资者担忧情绪减弱

安联保险与渣打银行签署15年协议 面向亚洲展开银保合作
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。
路透东京2月16日 - 亚洲股市周二延续涨势，中国市场企稳、油价反弹以及稳健的美国消费数据鼓舞投资者入市，寻找上周市场溃跌后的逢低买入机会。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS涨0.6%，中资银行分类指数.HSNF领涨大盘，受中国最新公布的银行贷款数据提振。
中国股市沪深300指数.CSI300亦涨2.5%至三周高位。
日股日经指数.N225升0.9%，周一劲扬7.2%，将上周重挫11%的跌幅扳回许多。日经指数上周创下2008年以来最大单周跌幅。
周一，欧洲股市.FTEU3上涨2.9%，过去两周累计下挫近10%。美国金融市场周一逢全国假期休市，但全球交易的美国股指期货ESc1上涨1.5%。
“从一定程度上来说，这是上周如此大幅下跌后的一个反作用力。美国数据稳健亦改善投资者信心，因其正指望美国增长带动全球经济，”大和证券首席全球策略师壁谷洋和称。
上周五的数据显示美国零售销售增长，至少暂时缓解了对美国经济可能被其他地区拖累陷入衰退的担忧。
美元的人气也好转，美元兑日圆JPY=上涨至114.65，进一步从周四触及的15个月低位110.985回升。
欧元兑美元EUR=最新报1.1173，周一低见1.1128美元，上周四曾触及三个半月高位1.1377。
欧洲央行总裁德拉吉称该行准备在3月进一步放松政策，也推动欧元下跌。
现货金XAU=继续下跌，远离上周四触及的一年高位每盎司1,262.90美元，因对黄金的避险需求有所减退。
金价继周一挫跌2.2%，创近七个月最大跌幅后，目前下滑0.6%至1,203.90美元，未能寻获底部。
油价上扬，因有消息称全球几个最大产油国的高层官员将罕见地私下会晤，引发市场臆测最终可能达成协议，解决供应严重过剩的问题。
指标布兰特原油期货LCOc1涨3.3%，至每桶34.48美元的一周高位。美国原油期货CLc1亦站回30美元上方。
随着风险胃纳回温，顶级政府债券收益率上扬，美国10年期公债收益率升4.7个基点至1.793%，上周末段时为1.746%。
日本央行周二开始实施负利率措施。指标银行间放款利率降至零水准，而非负值，部份因一些银行系统尚无法处理负利率。(完)
(编译 刘秀红/许娜/王丽鑫/龚芳; 审校 高琦/张若琪/张荻/张明钧)
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