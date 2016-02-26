亚股谨慎走高 油市表现与美国数据强劲改善风险偏好

路透悉尼2月26日 - 亚洲股市周五谨慎走高，全球财金领袖在20国集团(G20)会议上不断发声安抚市场，但鲜少涉及实质性的政策刺激举措。

中国人民银行行长周小川表示，中国政府仍有支持经济的空间和工具。此番表态为G20会议定下基调。

然而德国财政部长朔伊布勒旋即称全球实行货币政策和财政政策的空间耗尽，呼吁实行更多结构性改革。

股市最初的反应比较谨慎。中国沪综指.SSEC涨0.7%，但相对周四6%的跌幅而言，这一反弹力度欠缺说服力。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS涨0.7%，而韩国综合股价指数.KS11涨0.3%。日经指数.N225涨1.2%，但未能守住两周多高位。

由于市场猜测主要产油国3月会议或许能稳定油价，油价周四反弹收升3%，受此提振，标准普尔500指数.SPX创下1月初以来的最高收位。

美国原油期货CLc1周五试图守住涨幅，仅下跌0.17美元至每桶32.90美元。布兰特原油LCOc1跌0.31美元至每桶34.98美元。

美股方面，道琼工业指数.DJI收高1.29%；标准普尔500指数收高1.14%；Nasdaq指数 .IXIC收涨0.87%。数据显示，1月耐久财订单急增4.9%，增幅为10个月来最大，这支撑了市场人气。

**希望渺茫**

在近来市场动荡成为焦点的情况下，G20承受达成协同刺激计划以防止全球放缓变得更加糟糕的压力。

然而以往的G20会议曾屡屡让人失望，分析师也没有什么理由认为此次会与以往有所不同。

“在市场动荡的环境下，有人呼吁G20采取行动让全球经济回到正轨，”澳新银行资深分析师David Cannington称。

“虽然我们可以期待其能开出一个实质性的政策药方，但机率渺茫。各国都太看重自身利益，这也主导了集团利益。”

欧洲似乎是需要帮助，其长期通胀预期降至纪录低位，增加了欧洲央行进一步放松政策的压力。

备受关注的长期通胀指标--欧元区五年、五年远期损益平衡通胀率EUIL5YF5Y=R下跌至1.38%，在欧洲央行扩大资产购买计划之际，该指标三个月内的跳水幅度就达到35个基点。

由此而产生的结果是，德国10年期公债收益率DE10YT=RR收在去年4月以来最低，连带拖累美国10年期公债收益率US10YT=RR下跌。

这使得欧元兑美元EUR=徘徊在1.1045美元，距离2月高点1.1375仍然遥远。美元兑日圆JPY=持稳在112.87，较本周低点高出将近2日圆。

英镑兑美元GBP=仍处于七年低点附近，可能将因英国脱欧疑虑而创下2009年以来最大单周跌幅。(完)