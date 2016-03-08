获利了结打压亚股走低 油价备受关注

路透香港3月8日 - 亚洲股市周二走低，因投资者在长达一个月的涨势后获利了结，另外在主要央行召开会议前，投资者对市场的短线前景持谨慎态度。

在中国股市带领下，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS下跌逾1%。日股日经指数.N225和韩股综合股价指数.KS11跌幅均超1%。

“市场在非常短的时期内经历了大幅变动，在欧洲央行和美联储即将举行会议之前，投资者喊暂停，”丹麦盛宝银行(Saxo Bank)全球宏观策略师Kay Van-Petersen表示。

外界普遍预期欧洲央行周四会议将放宽政策，但该央行做到何种程度还有很大不确定。美联储举行政策会议之前，联邦基金利率期货<0#FF:>仅预期今年再升息一次。

中国2月出口同比下降25.4吧，进口同比下降13.8%。路透调查预估中值分别为下降12.5%和下降10%。

总体上风险人气仍乐观，因大宗商品大涨走势蔓延至一系列资产，比如澳元AUD=D3和矿业巨头嘉能可(GLEN.L)在一周内分别上涨5%和35%。

部分投资者提到大宗商品市场底部可能已经形成，因大量空仓解除，以及对产油国将有更多合作举措以阻止油价续跌的预期升温。

布兰特原油期货LCOc1周一高见每桶41.04美元，继续从1月触及的12年低点27.10美元回升。美国原油CLc1也涨至每桶38.11美元，为1月初以来最高水平。

备受打击的现货铁矿石价格.IO62-CNI=SI劲升近20%，触及近九个月高位，受中国计划提升短期产量提振，这一走势也改善市场人气。

厄瓜多尔外长Guillaume Long表示，该国政府周五将于基多与委内瑞拉、哥伦比亚与墨西哥等国举行会议，“以就石油达成共识，特别是价格”。

汇市方面，投资者回归商品货币，周一澳元/美元AUD=D4高见0.7486美元，为近八个月最高位。

澳元兑美元最新报0.7424。

加元兑美元CAD=D4也走强至三个半月高位1.3262加元，最新报1.3290加元。

拉美货币方面，墨西哥披索MXN=D2、智利披索CLP=和哥伦比亚披索均触及多个月高位。

美元普遍疲软的同时，主要货币波动有限。欧元兑美元EUR=报1.10240美元，守在接近一周高位1.10435水准。欧洲央行周四将宣布政策决议。

日圆兑美元JPY=守住周一的小幅涨势，报113.33日圆。

数据显示日本去年10-12月经济环比年率修正为萎缩1.1%，初值为萎缩1.4%。日圆对此反应平淡。

美元的疲势支撑金价XAU=，金价周一触及13个月高位每盎司1,280美元，最新报1,266美元。(完)