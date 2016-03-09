亚洲股市自两个月高位回落 受中国数据及油价回调拖累

路透东京/新加坡3月9日 - 中国股市周三大跌拖累亚洲股市进一步脱离两个月高位，疲软的中国贸易数据以及油价回落再度引发围绕全球经济增长的担忧。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌0.6%，较周一触及的两个月高点跌1.7%。日经指数.N225早盘跌1.6%至一周低点。

中国股市也失守，沪综指.SSEC和沪深300指数.CSI300均下跌2%左右。

“虽然油价已经从低点大幅上涨，但许多投资者并未完全相信情况有那么大的好转，我猜测他们认为目前是卖出的好时机，”PineBridge投资的董事总经理Tatsushi Maeno表示。

“但我也确实认为今年全球经济将会好于去年，”他并称。

因能源股大跌，周二美股收于日低附近，在上周五触及两个月高点后失去动能。

标普500指数.SPX收跌1.12%至1,979.26点，科技股较多的Nasdaq指数.IXIC跌1.26%至4,648.83点。

油价周二下挫约3%，指标布兰特原油结束六日连涨，因此前数据显示，上周美国原油库存再次触及纪录高位。

布兰特原油LCOc1周二结算价下跌2.9%至39.65美元，盘中曾触及年内高点41.48美元。

油价周三跌0.3%至39.52美元，但仍较1月20日触及的12年低点27.10美元上涨了45%。

美国原油价格也持稳，因对主要石油出口国能否达成冻产协议的怀疑情绪被美国2017年原油产量将减少的乐观预期抵消。美国原油最新报36.44美元。

中国2月的贸易表现也给市场蒙上一层阴影，中国贸易数据远逊于分析师预期，出口创逾六年最大降幅。

中国海关周二公布，以美元计价，2月出口同比下降25.4%，降幅为2009年5月以来最大； 进口同比下降13.8%。2月贸易顺差环比大幅减少至325.92亿美元。

这样的数据对许多依赖中国经济强劲增长的公司来说不是个好兆头，能源和原材料企业尤甚。

在这样黯淡的背景下，那些被视为安全的资产表现较好。

美国10年期公债收益率(殖利率)US10YT=RR回落至1.8392%，回吐周五非农就业报告公布后录得的涨幅。

这反过来削弱了美元兑其他主要货币的吸引力。

美元指数.DXY =USD周二跌至两周低位96.887，周三回升至97.387。

日圆兑美元JPY=EBS周二涨至一周高位112.42日圆，现报112.485，本周迄今涨1.2%。

人民币兑美元中间价CNY=SAEC周三报6.5106，弱于昨日中间价。人民币兑美元开盘CNY=CFXS报6.5062，但之后跌至6.5146。

欧元兑美元EUR=EBS周二曾升至逾一周最高位1.1058美元，此后下跌至约1.0977，本周至今跌幅约为0.3%。欧洲央行周四将召开政策会议。

金融市场预计欧洲央行可能将存款利率下调至少10个基点，并扩大资产购买计划规模。不过，鉴于这些已经很大程度上被市场所消化，一些交易商已做好准备，以防类似去年12月的情况重演，当时欧洲央行出台的举措未达到市场预期，欧元大涨。

在欧洲央行会议之前，加拿大央行将于周三晚些时候宣布政策决定。

加拿大央行在1月20日的上次会议中意外决定不降息，此后加元自12年半低点已反弹近10%。

加元兑美元CAD=D4报1.344加元，脱离周一所创三个月高点1.3262加元。(完)