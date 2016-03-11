欧洲央行宽松讯息混乱之际欧元持坚 亚洲市场陷入茫然

路透悉尼3月11日 - 欧元在周五亚洲市场维持巨大涨幅，此前欧洲央行大幅放松政策，但暗示降息空间已经用尽，不过仍有其他刺激选项。

欧洲央行的混乱信息，推动欧洲债券收益率(殖利率)大涨，让风险偏好上升势头戛然而止，亚洲市场无所适从。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS微升0.32%，澳洲股市在平盘附近波动。

日经指数.N225因日圆升值而受挫，下滑0.9%，不过仍高于稍早低点。

中国股市沪综指.SSEC下跌0.8%，中国人行人民币兑美元中间价创年内新高，凸显其支撑人民币的承诺。

隔夜市场剧烈波动，因之前欧洲央行总裁德拉吉暗示负利率政策有其局限性。

“从今天的角度来看，且考虑到我们的举措对成长和通胀带来的支撑，我预计没有必要进一步下调利率。”德拉吉这句话看来影响不小。

德拉吉很快指出，新的事实可能改变前景，强调其愿意采用其他激进举措，但他之前的表态已经造成影响。

欧元债市立刻做出反应，走势显示市场排除进一步宽松的前景，各期限债券收益率也因而上扬。

德国10年期公债收益率DE10YT=RR自16个基点的低位一度上扬一倍，至32个基点的峰值，对指标长期公债而言这样的走势令人惊愕。

欧元受益，兑美元EUR=报1.1180美元，周四自1.0820美元低位跳升至1.1217美元高位，如此剧烈的波动让多头和空头望而却步。

欧元波幅近4美分，为12月3日以来最宽，当时欧洲央行的政策行动亦令市场哗然。

欧元兑日圆EURJPY=一度触及三周高位，现报126.57。

受冒险意愿削弱影响，美元兑日圆JPY=重挫，从114.45高位回落至113.17日圆。美元指数.DXY报96.163，周四跌1%。

**永远不够**

鉴于欧洲央行的实际举措非常激进，很多分析师认为市场反应相当保守。

除了下调所有主要利率之外，该行还将每月资产购买计划提高200亿欧元，并扩大资产购买范围，把非银行类公司债包括在内。

“欧洲央行宣布的一揽子举措超过市场此前预期，”澳洲联邦银行(CBA)资深外汇和利率策略师Peter Dragicevich表示。

“根据稍早的前瞻指引和过往经验，欧洲央行看似仍有进一步降息空间，”他说。“目前重点偏向‘非常规工具’，信贷是一个关键部分。”

大宗商品市场，美元下跌刺激金价XAU=反弹，触及13个月新高每盎司1,282.51美元。

油价继周四下跌后也有所走高，延续近期上上下下的走势。

布兰特原油LCOc1涨0.48美元至每桶40.53美元，美国原油CLc1涨0.50美元至38.34美元。(完)